Tveir menn hafa verið úrskurðaðir í vikulangt gæsluvarðhald vegna alvarlegrar hópárásar í miðborginni í nótt.
Greint var frá því í dag að fjórir karlmenn hefðu verið handteknir eftir alvarlega líkamsárás í miðborginni í nótt. Karlmaður var fluttur frá vettvangi alvarlega slasaður.
Lögregla greinir nú frá því í tilkynningu að Héraðsdómur Reykjavíkur hafi úrskurðað tvo af þessum mönnum í vikulangt gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna að kröfu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Hinir mennirnir eru lausir úr haldi lögreglu.
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning vegna líkamsárásarinnar. Þegar á vettvang var komið voru þeir grunuðu á bak og burt en þeir voru handteknir annars staðar í borginni í nótt.
Sá sem varð fyrir árásinni er karlmaður á fertugsaldri. Hann var fluttur á slysadeild með talsverða áverka. Líðan hans er sögð eftir atvikum.