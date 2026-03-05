Innlent

Tveir í varð­haldi vegna hópárásar í mið­bæ

Agnar Már Másson skrifar
Lögregla við eftirlit á Ingólfstorgi. Mynd úr safni.
Lögregla við eftirlit á Ingólfstorgi. Mynd úr safni. Vísir/KTD

Tveir menn hafa verið úrskurðaðir í vikulangt gæsluvarðhald vegna alvarlegrar hópárásar í miðborginni í nótt.

Greint var frá því í dag að fjórir karlmenn hefðu verið handteknir eftir alvarlega líkamsárás í miðborginni í nótt. Karlmaður var fluttur frá vettvangi alvarlega slasaður.

Lögregla greinir nú frá því í tilkynningu að Héraðsdómur Reykjavíkur hafi úrskurðað tvo af þessum mönnum í vikulangt gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna að kröfu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Hinir mennirnir eru lausir úr haldi lögreglu.

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning vegna líkamsárásarinnar. Þegar á vettvang var komið voru þeir grunuðu á bak og burt en þeir voru handteknir annars staðar í borginni í nótt.

Sá sem varð fyrir árásinni er karlmaður á fertugsaldri. Hann var fluttur á slysadeild með talsverða áverka. Líðan hans er sögð eftir atvikum.

Reykjavík Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið