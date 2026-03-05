Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. mars 2026 13:41 Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra var áður félags- og húsnæðismálaráðherra. Vísir/Anton Brink Þingmenn stjórnarandstöðunnar gefa lítið fyrir orð mennta- og barnamálaráðherra sem svaraði gagnrýni um frumvarp félagsmálaráðherra á Alþingi í dag. Ráðherrann sagðist vera kominn með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“. Frumvarpið, sem snýst í grunninn um að árlegar breytingar á greiðslum almannatrygginga skuli taka mið af þróun launavísitölu í stað launaþróunar, hefur hlotið töluverða gagnrýni. Stjórnarandstaðan hefur verið harðorð um frumvarpið en einnig Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins. Í gær lýsti Læknafélag Íslands yfir þungum áhyggjum vegna fyrirhugaðra breytinga og benti á að öryrkjum hafi fjölgað verulega á síðustu árum. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, var til svara í óundirbúnum fyrirspurnum á þinginu í morgun og gaf hún lítið fyrir yfirlýsingu Læknafélagsins. „Ég er búin að fá hálfgert ógeð, í orðsins fyllstu merkingu, á því að hlusta á hverja silkihúfuna á fætur annarri hér úti í samfélaginu og nú Læknafélag Íslands, þeir sem meta fólkið til örorku, þeir sem eru sennilega að meðaltali með sex milljónir á mánuði í laun. Mér þætti gaman að sjá þá fá útborgað 312 þúsund krónur og koma svo svona fram eins og verið að gera núna,“ sagði Inga. Þá gagnrýndi hún Sigurð Örn Hilmarsson, þingmann Sjálfstæðisflokksins sem hóf umræðuna um frumvarpið, fyrir að segja að eldri borgarar fái bætur. „Það hefur verið ákall hjá þessum hópum að fá að segja: Þetta er okkar framfærsla, þetta eru okkar tekjur, þetta eru okkar laun.“ Ástand í óundirbúnum fyrirspurnum hafi versnað Orð Ingu féllu ekki í geðið á Miðflokksmönnunum Bergþóri Ólasyni og Nönnu Margréti Gunnlaugsdóttur. Þau hjóu sérstaklega eftir staðhæfingu Ingu um að meðallaun lækna væru fimm til sex milljónir króna á mánuði. „Ég hef hvað mesta reynslu hér í salnum af því að vera í stjórnarandstöðu og nýta liðinn sem heitir óundirbúinn fyrirspurnatími,“ sagði Bergþór. „Ástandið hefur versnað mjög á síðustu misserum og ég segi bara: Frá því um síðustu kosningar hefur ástandið versnað mjög hvað það varðar að ráðherrar fari undan í flæmingi og segi bara eitthvað, eins og gagnrýnt var hér rétt í þessu varðandi orð hæstvirts ráðherra Ingu Sæland sem kallaði hér út af fyrri athugasemd að hún hefði verið að tala um meðaltalstekjur.“ Nanna Margrét furðaði sig á staðhæfingunni. „Er þetta eitthvað sem við höfum ekki verið upplýst um hér í þingsal? Eru laun sem ríkið er að borga til heimilislækna og lækna inni á spítölunum 5–6 milljónir? Er það staðan eða er hæstvirtur ráðherra bara að segja eitthvað? Hún getur valið að nota orðfæri eins og silkihúfur um lækna þessa lands. Það er hennar val. En er þetta raunveruleikinn, frú forseti?“ Samkvæmt launatöflu Læknafélags Íslands eru kjarasamningsbundin laun lækna lægst 807.909 krónur en hæst 2.142.856 krónur. 