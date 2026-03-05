Guðlaugur Kristmundsson bæjarfluttrúi, Harpa Þorsteinsdóttir varabæjarfulltrúi, Jón Bjarni Steinsson lögfræðingur, skipa efstu þrjú sætin á lista Viðreisnar í Garðabæ í komandi sveitarstjórnarkosningum.
Þetta var samþykkt á aðalfundi félagsins sem var haldinn í félagsheimili Stjörnunnar í gærkvöldi, miðvikudaginn 4. mars, að því er fram kemur í tilkynningu frá Viðreisn í Garðabæ.
Guðlaugur Kristmundsson leiðir listann en hann er bæjarfulltrúi og fyrrverandi framkvæmdastjóri Viðreisnar. Í fjórða og fimmta sæti listans eru Sigríður Þóra Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Úlfatíma, og Hreiðar Þór Jónsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Datera.
Listinn yfir frambjóðendur verður kynntur formlega á Hönnunarsafni Íslands í dag. Þetta er í annað sinn sem Viðreisn býður fram undir eigin merkjum í Garðabæ; í síðustu sveitarstjórnarkosningum fékk framboðið rúmlega þrettán prósenta fylgi.
Í tilkynningunni kemur fram að þá hafi það verið besti árangur flokksins í sveitarstjórnarkosningum á landsvísu.