Þessi leiða Við­reisn í Garða­bæ

Freyja Þórisdóttir skrifar
Frá vinstri: Hreiðar Þór Jónsson, Sigríður Þóra Ásgeirsdóttir, Guðlaugur Kristmundsson, Harpa Þorsteinsdóttir og Jón Bjarni Steinsson.
Guðlaugur Kristmundsson bæjarfluttrúi, Harpa Þorsteinsdóttir varabæjarfulltrúi, Jón Bjarni Steinsson lögfræðingur, skipa efstu þrjú sætin á lista Viðreisnar í Garðabæ í komandi sveitarstjórnarkosningum. 

Þetta var samþykkt á aðalfundi félagsins sem var haldinn í félagsheimili Stjörnunnar í gærkvöldi, miðvikudaginn 4. mars, að því er fram kemur í tilkynningu frá Viðreisn í Garðabæ.

Guðlaugur Kristmundsson leiðir listann en hann er bæjarfulltrúi og fyrrverandi framkvæmdastjóri Viðreisnar. Í fjórða og fimmta sæti listans eru Sigríður Þóra Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Úlfatíma, og Hreiðar Þór Jónsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Datera.

Guðlaugur Kristmundsson og Harpa Þorsteinsdóttir skipa fyrsta og annað sæti listans.Aðsend

Listinn yfir frambjóðendur verður kynntur formlega á Hönnunarsafni Íslands í dag. Þetta er í annað sinn sem Viðreisn býður fram undir eigin merkjum í Garðabæ; í síðustu sveitarstjórnarkosningum fékk framboðið rúmlega þrettán prósenta fylgi.

Í tilkynningunni kemur fram að þá hafi það verið besti árangur flokksins í sveitarstjórnarkosningum á landsvísu.

Hér má sjá lista Viðreisnar í Garðabæ í heild sinni:

  1. Guðlaugur Kristmundsson, bæjarfulltrúi og fyrrv. framkvæmdastjóri Viðreisnar
  2. Harpa Þorsteinsdóttir, lýðheilsufræðingur og varabæjarfulltrúi
  3. Jón Bjarni Steinsson, lögfræðingur og viðburðahaldari
  4. Sigríður Þóra Ásgeirsdóttir, frumkvöðull og framkvæmdastjóri
  5. Hreiðar Þór Jónsson, framkvæmdastjóri
  6. Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir, lögfræðingur
  7. Júlíus Arnarson, framkvæmdastjóri
  8. Þyrí Halla Steingrímsdóttir, lögfræðingur
  9. Árni Björn Eiríksson, viðskiptafræðingur
  10. Herdís Anna Ingimarsdóttir, verkefnastjóri og markþjálfi
  11. Hafsteinn Ezekíel Hafsteinsson, sölustjóri
  12. Geirþrúður Alfreðsdóttir, verkfræðingur
  13. Jens Guðjón Einarsson, fyrrv. kennari og framkvæmdastjóri
  14. Maria Rosario Blöndal, markaðsstjóri
  15. Viðar Kristinsson, þjónustustjóri
  16. Tinna Borg Arnfinnsdóttir, innri endurskoðandi
  17. Eyþór Eðvarðsson, stjórnendaþjálfari og ráðgjafi
  18. Ásta Sigríður Guðjónsdóttir, sérfræðingur í markaðs- og samskiptamálum
  19. Ingi Þór Hermannsson, fyrrv. formaður golfklúbbsins Odda
  20. Heiðrún Sigurðardóttir, viðskiptafræðingur
  21. Eiríkur Björn Björgvinsson, alþingismaður og fyrrum bæjarstjóri
  22. Sara Dögg Svanhildardóttir, fyrrv. bæjarfullrúi
