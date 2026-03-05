Róbert Ragnarsson, fyrrverandi Bæjarstjóri Grindavíkur, og leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson skipa annað og þriðja sæti á lista Viðreisnar í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar.
Viðreisn í Reykjavík kynnti í kvöld lista sinn fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor við athöfn í Laugarnesskóla. Listinn var valinn af nefnd, að undanskildum oddvitanum.
Eins og fram hefur komið leiðir fjölmiðlakonan Björg Magnúsdóttir, fyrrverandi aðstoðarmaður Einars Þorsteinssonar, listann. Í janúar vann Björg Magnúsdóttir sannfærandi sigur í oddvitaprófkjöri flokksins í Reykjavík, þar sem hún hlaut tæplega 48 prósent greiddra atkvæða. Í ræðu í kvöld boðaði Björg „vorhreingerningu“ í höfuðborginni.
Róbert Ragnarsson, fyrrverandi bæjarstjóri Voga og Grindavíkur, skipar annað sæti listans en hann var einn þriggja mótframbjóðenda Bjargar í prófkjörinu. Hinir tveir mótframbjóðendurnir eru ekki á listanum.
Þriðja sætið skipar leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson. Hann hafði verið orðaður við framboð fyrir Sjálfstæðisflokkinn í borginni fyrir áramót en á þeim tímapunkti blásið af allan orðróm um framboð.
Margrét Rós Sigurjónsdóttir, umhverfisfræðingur og framkvæmdastjóri Kolaportsins, skipar fjórða sæti en hún er fyrrverandi framkvæmdastjóri þingflokks Pírata.
Eyþór Máni Steinarsson, einn stofnenda Hopp, skipar svo fimmta sætið. Sjötta sætið skipar Sandra Hlín Guðmundsdóttir, náms- og starfsráðgjafi Borgarholtsskóla og formaður Félags náms- og starfsráðgjafa. Sverrir Páll Einarsson, formaður ungliðahreyfingarinnar Uppreisnar, skipar sjöunda sætið.
Listinn allur: