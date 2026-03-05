Ráðist var á ungmenni í strætóskýli í dag og óskað eftir aðstoð lögreglu. Þegar hún kom á vettvang hafði meintur gerandi yfirgefið svæðið og fannst hvergi. Málið er á borði lögreglustöðvar sem sinnir Kópavogi og Breiðholti í Reykjavík.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en ekki fengust frekari upplýsingar um atvikið við vinnslu fréttarinnar. Enginn var fluttur með sjúkrabíl vegna málsins, að sögn varðstjóra hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins.
Í dag var lögreglu einnig tilkynnt um að ökumaður hafi ekið á tré á hringtorgi. Grunur var uppi um að ökumaðurinn væri undir áhrifum lyfja og var hann því handtekinn, að sögn lögreglu. Hann hafi svo verið látinn laus að lokinni blóðsýnatöku og fluttur á bráðamóttöku til frekari aðhlynningar.
Lögregla var sömuleiðis kölluð til þegar einstaklingur læstist inni í bifreið sinni. Sá er sagður hafa verið fastur lengi þar sem bifreiðin hafi verið rafmagnslaus en lögregla náð að hjálpa honum út úr ökutækinu.
Tveir einstaklingar gistu fangageymslur lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um klukkan 17 í dag og höfðu 177 ólík mál verið skráð frá klukkan 5 í morgun.