And­stæðingum borgarlínu hafi verið bolað af lista

Árni Sæberg skrifar
Kjartan Magnússon er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins en verður það ekki eftir kosningar í maí.
Kjartan Magnússon, fráfarandi borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, segir að andstæðingum borgarlínunnar í borgarstjórnarflokknum hafi verið bolað af lista fyrir komandi kosningar, eða færðir lengst niður. Þau Marta Guðjónsdóttir bókuðu á borgarstjórnarfundi á dögunum að réttast væri að hætta við verkefnið eins og það leggur sig.

Þetta segir Kjartan í aðsendri grein í Morgunblaði dagsins, undir yfirskriftinni Kjósendur eiga skilið að fá skýr svör um borgarlínu.

„Borgarlínan verður líklega stórt mál í borgarstjórnarkosningunum, 16. maí næstkomandi. Hefur hún verið eitt helsta mál borgarstjórnar á kjörtímabilinu enda mikið áherslumál vinstri flokkanna, undir forystu Samfylkingarinnar. Borgarlínan yrði risavaxin opinber framkvæmd, sem hefði þó takmarkaðan ávinning í för með sér, en ýmsar neikvæðar afleiðingar vegna mikils kostnaðar, skattahækkana á almenning og aukinna umferðartafa,“ segir hann meðal annars.

Sjálfstæðismenn vilja endurskoða samninginn

Hann rekur að á fundi borgarstjórnar síðastliðinn þriðjudag hafi borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lagt fram tillögu um að hefja viðræður milli Reykjavíkurborgar, ríkisins og nágrannasveitarfélaga um fjármögnun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og endurskoðun ákvæða hans. 

Tillagan hafi ekki falið í sér andstöðu við borgarlínu en frekar snúist um forgangsröðun verkefna, samgöngusáttmálann og útfærslu fjármögnunar hans. Tillögunni hafi verið vísað frá af borgarfulltrúum vinstri flokkanna í borgarstjórn.

Hann hafi aftur á móti, ásamt Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa, verið þeirrar skoðunar að í tillögunni hefði átt að koma fram andstaða við borgarlínuverkefnið.

„Við Marta bókuðum því að við endurskoðun samgöngusáttmálans ætti það að vera skýlaus krafa, að hætt verði við borgarlínuverkefnið í heild sinni.“

Vilja heldur efla Strætó

Þau hafi lagt til að í stað borgarlínuverkefnisins yrði lögð áhersla á að efla núverandi strætisvagnakerfi strax með eftirfarandi aðgerðum: 

  1. Forgangsakreinum strætisvagna verði fjölgað. 
  2. Forgangur strætisvagna á umferðarljósum verði tryggður með snjalltækni. 
  3. Úrbætur verði gerðar á biðstöðvum og skiptistöðvum, m.a. með tilkomu upphitaðra biðskýla að erlendri fyrirmynd. 
  4. Endurnýjun vagnaflotans verði hraðað. 
  5. Umbætur verði gerðar á leiðakerfinu.

„Með slíkum aðgerðum væri hægt að stórefla núverandi strætisvagnakerfi strax í stað þess að bíða í fimm ár eftir borgarlínu með miklum kostnaði og gjaldahækkunum. Slíkar umbætur á strætókerfinu yrðu margfalt ódýrari en borgarlínuverkefnið en myndu að lágmarki gera sama gagn.“

Þessi afstaða þeirra Mörtu sé í fullu samræmi við Reykjavíkurþing Varðar, fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna, sem haldið var í nóvember síðastliðnum. Í ályktun þingsins hafi alfarið verið lagst gegn borgarlínu en samþykkt að efla núverandi strætisvagnakerfi. Í bókun þeirra Mörtu sé hafnað afdráttarlaust öllum fyrirætlunum um að sérstakur viðbótarskattur verði lagður á Reykvíkinga til að fjármagna borgarlínu. 

„Aðrir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins stóðu ekki að bókuninni.“

Hvorugt á lista fyrir næstu kosningar

Þá rekur hann að skiptar skoðanir hafi verið um borgarlínu meðal borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á kjörtímabilinu. Meirihluti borgarfulltrúa flokksins hafi lagst gegn verkefninu eða fjórir af sex. 

„Nú hefur helstu gagnrýnendum borgarlínunnar markvisst verið vikið af framboðslista eða þeir settir í áhrifalaus sæti. Afar brýnt er að allir flokkar, þar á meðal Sjálfstæðisflokkurinn, svari því afdráttarlaust hvort þeir séu hlynntir eða andvígir borgarlínu og hvernig eigi þá að standa að fjármögnun hennar,“ segir Kjartan að lokum.

Hvorki Kjartan né Marta hlutu náð fyrir uppröðunarnefnd Sjálfstæðisflokksins í borginni og komust ekki á lista. Þá er Björn Gíslason, sem hefur greitt atkvæði gegn samgöngusáttmálanum, í tíunda sæti listans.

Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, sem hefur einnig greitt atkvæði gegn sátttmálanum er aftur á móti í fjórða sæti, sem verður að teljast nokkuð öruggt sæti.

Sjálfstæðisflokkurinn Borgarstjórn Borgarlína

