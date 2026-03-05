Viðreisn í Reykjavík kynnir lista sinn fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor við hátíðlega athöfn í Laugarnesskóla klukkan 18. Sjá má beina útsendingu frá viðburðinum hér á Vísi.
Ljóst varð þann 31. janúar síðastliðinn að Björg Magnúsdóttir myndi leiða listann, þegar prófkjöri Viðreisnar í Reykjavík lauk.
Fjórir buðu sig fram; Aðalsteinn Leifsson, Róbert Ragnarsson, Signý Sigurðardóttir og Björg, sem hlaut 1.011 atkvæði (48 prósent) en um 2.109 greiddu atkvæði. Aðalsteinn var í öðru sæti með tæplega sex hundruð atkvæði (27,9 prósent), svo Róbert með tæplega fimm hundruð (22,8 prósent) og Signý með 28 atkvæði (1,3 prósent).
„Það verður lúxusvandamál að koma saman öflugum lista,“ sagði Björg í viðtali við Sýn þegar úrslitin höfðu verið kynnt en uppstillinganefnd skipar í neðri sætin.
Aðalsteinn sagði á dögunum að hann gæfi að sjálfsögðu kost á sér á listann en hann hætti nýverið sem aðstoðarmaður utanríkisráðherra til þess að einbeita sér að guðfræðinámi.
Björg birti í dag auglýsingu á Facebook, sem sýnir hana ásamt fimm öðrum en hún er sú eina sem snýr fram. Ætla má að þau fimm sem snúa aftur skipi sæti á listanum en ekkert hefur fengist gefið upp í þeim efnum. Á myndinni eru án efa áðurnefndur Róbert Ragnarsson og Eyþór Máni Steinarsson, kenndur við rafhjólaleiguna Hopp.
Þá er mál manna að við hægri hlið Bjargar sé leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson, sem ítrekað hefur verið orðaður við framboð undanfarna mánuði.
Í byrjun nóvember sagði hann í samtali við Vísi að hann væri ekki á leið í framboð og hefur síðan þá ítrekað þá staðhæfingu. Ekki hefur náðst í hann í dag.
Beina útsendingu frá kynningu listans má sjá í spilaranum hér að neðan: