Brynjar Joensen Creed hefur verið dæmdur til þriggja ára fangelsisvistar í Landsrétti fyrir kynferðisbrot gegn fimmtán stúlkum. Dómurinn er til viðbótar við sjö ára dóm sem hann hlaut í Hæstarétti í fyrra fyrir fjölmörg kynferðisbrot gegn ungum stúlkum.
Flestir ákæruliðirnir á hendur Brynjari vörðuðu kynferðislegt tal og sendingar á kynferðislegum myndum til stúlkna í gegnum samfélagsmiðilinn Snapchat. Myndefni þetta sýndi, samkvæmt ákæru, ber kynfæri karlmanns og karlmann fróa sér og annað af kynferðislegum toga.
Jafnframt bað hann stúlkurnar oft um að senda sér kynferðislegar myndir á móti. Í einum ákæruliðnum var honum gefið að sök að hitta stúlku tvívegis og afhenda henni rafrettu og kynlífshjálpartæki sem hann mun hafa hvatt hana til að nota og senda sér myndefni af því. Jafnframt var hann ákærður fyrir að hafa í vörslum sínum, í síma sínum, samtals 24 ljósmyndir sem sýndu stúlku á kynferðislegan hátt.
Í dómi Landsréttar segir að Brynjar hafi borið fyrir sig að hann hefði ekki vitað að stúlkurnar væru svo ungar sem þær reyndust og hann hefði ekki haft ásetning til að eiga í kynferðislegum samskiptum við börn.
Í dómi Landsréttar kom fram að í tilviki margra brotaþola fullyrtu þær að þær hefðu gert Brynjari grein fyrir aldri sínum í upphafi samskipta við hann og þær borið með svipuðum hætti um hvernig það bar á góma í samskiptum við Brynjar, sem auki á trúverðugleika framburðar þeirra hvað það atriði varði.
Þá beri gögn málsins með sér að í mörgum tilvikum hafi í notendanafni brotaþolanna á Snapchat verið tilvísun í fæðingarár þeirra. Hluti brotaþola hafi greint frá því að Brynjar hafi í sumum tilvikum boðið þeim gjafir, svo sem sælgæti, og boðist til að útvega þeim rafrettur og kynlífshjálpartæki en út frá því mætti álykta að um ungmenni væri að ræða.
Var því slegið föstu að Brynjar hefði látið sér í léttu rúmi liggja aldur brotaþolanna allra og hann hafi ekki látið aldur þeirra hindra sig í kynferðislegum samskiptum við þær, í trausti þess að þau færu leynt. Þá hefði Brynjar jafnframt látið sér í léttu rúmi liggja afleiðingar verknaðar síns.
Dómur héraðsdóms um þriggja ára fangelsi var því látinn standa og Brynjar dæmdur til að greiða stúlkunum alls 17,3 milljónir króna í miskabætur.