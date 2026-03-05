Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, fór mikinn á iðnþingi Samtaka iðnaðarins í dag þar sem hann boðaði róttækar breytingar á raforkulögum. Breytingar miða að því að ágreiningur við landeigendur tefji ekki þjóðhagslega mikilvægar framkvæmdir um mörg ár.
„Þetta þýðir að framkvæmdir munu geta hafist samhliða samningaviðræðum eða eignarnámsferli og þannig styttum við heildarframkvæmdatíma um marga mánuði eða jafnvel ár, sem þýðir lægri fjármagnskostnaður, áreiðanlegri áætlanir og minni áhætta vegna verðbreytinga á efni og vinnuafli,“ sagði Jóhann Páll
Núverandi fyrirkomulag væri óviðunandi og óþolandi og sagðist gera sér fyllilega grein fyrir að þessar breytingar yrðu umdeildar.
„Þetta er allt saman umdeilt, sumt er óþægilegt, en markmiðið er skýrt: einfaldara regluverk, sjálfbær ríkisfjármál og aukin samkeppnishæfni, kröftugri verðmætasköpun á Íslandi. Þar erum það við í stjórnmálunum sem sköpum rammann, og þið sem framkvæmið.“
Hann sagði að undir sinni verkstjórn yrði umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið hagvaxtarráðuneyti sem ryði burt hindrunum, óþarfa reglubyrði og skriffinnsku og ýti undir vöxt og verðmætasköpun.
Þá nefndi hann að talsvert púður hafi farið í að vinda ofan af óreiðu og heimatilbúnum flækjum frá fyrri árum og tók nokkur dæmi.
Nefndi hann fyrst að virkjanaleyfi fyrir Hvammsvirkjun hafði verið ógilt vegna atriða sem stjórnvöldum hafði verið bent á að þyrfti að laga en ekki brugðist við.
„Í mínum huga kom aldrei til greina að bíða bara og sjá, heldur stigum við inn til þess að eyða óvissu, lágmarka tafir og lágmarka tjón. Fyrir vikið gátu undirbúningsframkvæmdir haldið áfram á grundvelli bráðabirgðaákvæðis, og nú liggja fyrir bæði varanleg virkjunarleyfi og framkvæmdaleyfi sem hvíla á nýjum og traustum lagagrundvelli.“
Þá sagði hann ekki langt síðan veitingastaðir voru meðhöndlaðir eins og kjarnorkuver af eftirlitsaðilum, meðal annars vegna vanhugsaðra laga- og reglugerðarbreytinga frá síðustu árum.
„Við gengum hratt í að vinda ofan af þeim síðasta sumar, léttum af veitingastöðum starfsleyfisskyldunni þannig að krafan um fjögurra vikna auglýsingatíma féll brott. Með lagafrumvarpi sem ég fer með fyrir ríkisstjórn á morgun gerum við enn róttækari breytingar í sama anda, og léttum auglýsingaskyldunni og kröfunni um 4 vikna umsagnartíma af 104 tegundum atvinnustarfsemi.“
Þriðja dæmið sem hann nefndi voru stífar reglur um mengaðan jarðveg sem voru settar fyrir örfáum árum, með viðmiðunargildum sem ríma illa við íslenskar aðstæður.
„Þetta var gert án viðhlítandi áhrifamats, skapaði óvissu og tafir og keyrði þannig upp framkvæmdakostnað meðal annars við mikilvæga íbúðauppbyggingu hér á höfuðborgarsvæðinu. Nú höfum við, eftir vinnu sem ég setti af stað strax þegar ég tók við embætti, endurskoðað og rýmkað verulega þessi viðmiðunarmörk.“
Sjö sinnum Meira en síðustu tíu ár á undan
Þá hafa verið gerðar breytingar á lagaumgjörð rammaáætlunar með fastákveðnum tímafrestum og færri og styttri samráðsferlum. Nýr rammapakki hefur verið samþykktur þar sem Holtavirkjun og Skrokkalda fara í nýtingarflokk. Það eru sjö sinnum fleiri megawött af vatnsafli en rötuðu í orkunýtingarflokk rammaáætlunar síðustu tíu árin á undan.
Þá sé unnið að því að hækka mörk vegna jarðhitanýtingar þannig að færri framkvæmdir séu háðar umhverfismati. Þá verði einnig ekki lengur gerð krafa um starfsleyfi vegna hverrar borframkvæmdar.
Kasta ekki peningum á eftir verðbólgunni
Hann sagði gesti iðnþingsins geta treyst því að hallarekstur verði stöðvaður árið 2027.
„Og það kemur ekki til greina að fara að kasta peningum á eftir verðbólgunni eða láta undan þrýstingi á Alþingi um stóraukin útgjöld og minni tekjur. Við munum eyða hallanum. Þið munið halda áfram að skapa verðmæti og útflutningstekjur, þannig komum við jafnvægi á þjóðarbúið. Þetta er samvinnuverkefni.“