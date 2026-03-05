Innlent

Við­reisn opin­berar listann í Kópa­vogi

Agnar Már Másson skrifar
Frambjóðendur Viðreisnar í Kópavogi.
Frambjóðendur Viðreisnar í Kópavogi. Aðsend

Viðreisn í Kópavogi hefur opinberað lista sinn fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í vor.

Á fundi Viðreisnar í Kópavogi sem fram fór á 27 Mathús & bar í Kópavogi kynnti uppstillingarnefnd lista Viðreisnar í Kópavogi fyrir félagsmönnum. Listinn var einróma samþykktur.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Viðreisn. 

Listinn allur er eftirfarandi:

1. María Ellen Steingrímsdóttir - lögfræðingur

2. Pétur Björgvin Sveinsson - varaþingmaður og starfsmaður þingflokks Viðreisnar

3. Arnar Grétarsson - knattspyrnuþjálfari og viðskiptafræðingur

4. Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir - skólastjóri Hörðuvallaskóla

5. Elvar Bjarki Helgason - sölu- og þjónustustjóri

6. Bryndís Rut Logadóttir - hjúkrunarfræðingur

7. Ísak Leon Júlíusson - laganemi

8. Irpa Fönn Hlynsdóttir - framkvæmdastjóri

9. Ágeir Þór Jónsson - kokkur og atvinnurekandi

10. Sigurlín Margrét Sigurðardóttir - frumkvöðull og leiðsögumaður

11. Andrés Pétursson - stjórnandi Nordplus

12. Sóley Eiríksdóttir - sagnfræðingur

13. Máni Þór Magnason - heilbrigðisfulltrúi hjá HEF

14. Þórunn Einarsdóttir - framhaldsskólakennari við Kvennaskólann í Reykjavík

15. Þór Hinriksson - rafvirki

16. Auður Gunnarsdóttir - vörustjóri

17. Bergþór Skúlason - tölvunarfræðingur

18. Inga Þórunn Halldórsdóttir- fyrrum skólastjóri

19. Hafsteinn Hrannar Ásgrímsson - verkefnastjóri á netöryggissviði

20. Ingibjörg Auður Guðmundsdóttir - verkefnastjóri

21. Jón Ingvar Bragason - framkvæmdastjóri

22. Kristín Þórhalla Rokk Þórisdóttir - kvikmyndaframleiðandi

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Viðreisn Kópavogur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið