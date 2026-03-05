Viðreisn í Kópavogi hefur opinberað lista sinn fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í vor.
Á fundi Viðreisnar í Kópavogi sem fram fór á 27 Mathús & bar í Kópavogi kynnti uppstillingarnefnd lista Viðreisnar í Kópavogi fyrir félagsmönnum. Listinn var einróma samþykktur.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Viðreisn.
Listinn allur er eftirfarandi:
1. María Ellen Steingrímsdóttir - lögfræðingur2. Pétur Björgvin Sveinsson - varaþingmaður og starfsmaður þingflokks Viðreisnar3. Arnar Grétarsson - knattspyrnuþjálfari og viðskiptafræðingur4. Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir - skólastjóri Hörðuvallaskóla5. Elvar Bjarki Helgason - sölu- og þjónustustjóri6. Bryndís Rut Logadóttir - hjúkrunarfræðingur7. Ísak Leon Júlíusson - laganemi8. Irpa Fönn Hlynsdóttir - framkvæmdastjóri9. Ágeir Þór Jónsson - kokkur og atvinnurekandi10. Sigurlín Margrét Sigurðardóttir - frumkvöðull og leiðsögumaður11. Andrés Pétursson - stjórnandi Nordplus12. Sóley Eiríksdóttir - sagnfræðingur13. Máni Þór Magnason - heilbrigðisfulltrúi hjá HEF14. Þórunn Einarsdóttir - framhaldsskólakennari við Kvennaskólann í Reykjavík15. Þór Hinriksson - rafvirki16. Auður Gunnarsdóttir - vörustjóri17. Bergþór Skúlason - tölvunarfræðingur18. Inga Þórunn Halldórsdóttir- fyrrum skólastjóri19. Hafsteinn Hrannar Ásgrímsson - verkefnastjóri á netöryggissviði20. Ingibjörg Auður Guðmundsdóttir - verkefnastjóri21. Jón Ingvar Bragason - framkvæmdastjóri22. Kristín Þórhalla Rokk Þórisdóttir - kvikmyndaframleiðandi