ASÍ segir niðurskurðaraðgerðir ekki koma til greina

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um stöðuna á vinnumarkaði í ljósi verðbólgumælinga undanfarið.

Við ræðum við forseta ASÍ og spyrjum hvort hann sé sammála öðrum verkalýðsforkólfum um að forsendur kjarasamninga séu brostnar. Hann segir að Alþýðusambandið muni ekki taka þátt í neinum viðræðum sem gangi út á niðurskurð í velferðarkerfinu.

Þá ræðum við við formann Öryrkjabandalags Íslands um umræðuna um frumvarpið umdeilda sem nú er fyrir þingi um að tengja bætur við launavísitölu. Hún segir umræðuna niðurlægjandi.

Einnig tökum við stöðuna á átökunum í Íran og fjöllum um fyrirætlanir ríkisins um að tryggja birgðastöðu olíu hér á landi.

Í íþróttapakkanum fjöllum við um góðan sigur íslenska kvennalandsliðsins í handbolta frá því í gær.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 5. mars 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

