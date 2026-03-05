Hættur við lágmarksíbúafjölda í sveitarfélögum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. mars 2026 14:10 Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra. Vísir/Anton Brink Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mælti á Alþingi í dag fyrir frumvarpi að nýjum sveitarstjórnarlögum. Hann hefur fallið frá fyrri hugmyndum um að setja á lágmarksíbúafjölda í sveitarfélögum landsins. Frumvarp Eyjólfs var fyrst kynnt í samráðsgátt í haust en hefur breyst töluvert á þeim tím. Nú er um að ræða ný heildarlög í stað sem fela í sér töluverðar breytingar á gildandi sveitarstjórnarlögum samkvæmt fréttatilkynningu frá Stjórnarráðinu. Markmiðið sé að styrkja og styðja við sveitarstjórnarstigið á Íslandi. Ekki er tekið fram í tilkynningunni af hverju fallið var frá hugmyndinni um lágmarksíbúafjölda en tillagan hlaut töluverða gagnrýni. Þröstur Friðfinnsson, sveitarstjóri Grýtubakkahrepps, gagnrýndi tillöguna í kvöldfréttum Sýnar í október 2025. Þá sagði Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð sem rann saman við Tálknafjarðarhrepp fyrir tveimur árum, að þvingaðar sameiningar bjóði upp á fjölda vandamála. Töluverðar breytingar í vændum Í tilkynningunni eru helstu breytingar útlistaðar. Fyrst var fjármálakafli laganna tekinn til heildarendurskoðunar svo hægt sé að styðja við fjárhagslegan grundvöll sveitarfélaganna. Lagðar eru til skýrari reglur um reikningsskil og áætlanagerð. Frumvarpið felur einnig í sér veigamiklar tillögur að breytingum á reglum sem gilda um samvinnu sveitarfélaganna og lagt er til að æðsta vald í byggðasamlagi verði árlegur aðalfundur aðildarsveitarfélaganna. Þá eru nokkrar tillögur um hvernig megi efla traust almennings til stjórnsýslu sveitarfélaganna. Jafnframt eru lagðar til breytingar á almennu eftirlit ráðherra en meðal tillagna er að gera sveitarstjórnum skylt að setja reglur um skráningu á fjárhagslegum hagsmunum og trúnaðarstörfum kjörinna fulltrúa, framkvæmdastjóra og æðstu stjórnenda. Frumvarpið má lesa í heild hér. Fréttin hefur verið uppfærð. Sveitarstjórnarmál Mest lesið Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Innlent Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Innlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Innlent Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Innlent „Þessi umræða er rosalega niðurlægjandi“ Innlent Fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás Innlent Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Erlent Skrifstofustjórinn fær ekki áheyrn og situr uppi með feitan reikning Innlent Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Erlent Fleiri fréttir Hættur við lágmarksíbúafjölda í sveitarfélögum Blöskrar viðbrögðin eftir tilnefningu fyrir mistök Breiðu bökin verði skattlögð svo forsendur kjarasamninga standist Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ „Ákvarðanir teknar af meiri heift en skynsemi“ Andstæðingum borgarlínu hafi verið bolað af lista Fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás „Þessi umræða er rosalega niðurlægjandi“ ASÍ segir niðurskurðaraðgerðir ekki koma til greina Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Skrifstofustjórinn fær ekki áheyrn og situr uppi með feitan reikning Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Ekki í fyrsta skipti sem oddvitarnir kljást um bílastæðamál Vilja gagnagrunn um hatursorðræðu og hatursglæpi á Íslandi Meiriháttar líkamsárás og sérstakt innbrotaeftirlit Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Tólf prósent Íslendinga á bótum Næsta skref að úttekt verði gerð á umfangi bælingarmeðferða Bændur á loðnuvertíð til að eiga fyrir áburðinum Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Önnur hver stelpa beðin um nektarmyndir og fær klámfengin skilaboð Vantaði fimmtán tennur eftir að þau sviku út rafræn skilríki og neyddu í flug Engin leið að koma sér í björgunarferðir Hraðlygni leiðsögumaðurinn ekki einsdæmi: „Ekki að borga skatta, ekki að borga skyldur“ Leikskólastjóri og fyrrverandi fótboltamaður fram fyrir Miðflokkinn Reyndi að kveikja í bíl Grásleppufrumvarpið samþykkt Sagði frá ofbeldinu í fyrsta skipti Rannsaka frelsissviptingu og fíkniefnavörslu Sjá meira