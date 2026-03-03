Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni

Bjarndís Helga Tómasdóttir, formaður Samtakanna 78, telur að öllu hinsegin fólki sárni að heyra orð Jakobs Rollands, kanslara kaþólsku kirkjunnar á Íslandi, um að hann álíti kynlíf samkynja einstaklinga syndugt. Þá telur hún, miðað við orð kanslarans, að svokallaðar bælingarmeðferðir séu stundaðar á vegum kirkjunnar þrátt fyrir að þær séu ekki sérlega skipulagðar.
Í kvöldfréttum Sýnar í kvöld sagði séra Jakob að kirkjan verði að boða boðskap kirkjunnar, hvort sem hann teljist löglegur eða ekki. Hann fylgi heldur Guðs orðum þegar landslög og Guðs lög stangist á. Þá sagði hann að sinnaskipti, það að hverfa frá því sem telst skynsamlegt, væri mikilvægur hluti af lífi kaþólkka, og að það ætti einnig við um samkynhneigð.
„Það er náttúrulega mjög sárt, og ótrúlegt að heyra þetta í dag, þó það komi ekki sérstaklega á óvart,“ sagði Bjarndís Helga um orð kanslarans í kvöldfréttum.
Jakob sagði engar skipulagðar bælingarmeðferðir fara fram innan kirkjunnar, en að það komi fyrir að fólk leiti aðstoðar til kirkjunnar og þá tali fólk saman. Bjarndís segir að um sé að ræða bælingarmeðferð.
„Það er mikilvægt að átta sig á því að þó hann tali um að þarna séu bara samtöl þá er um bælingarmeðferð að ræða, sama hversu skipulögð sem hún er,“ segir hún.
„Þetta er lögbrot og ætti að vera rannsakað sem slíkt.“
Áttu von á því að það verði gert?
„Ég geri bara ráð fyrir því. Við þurfum öll að fylgja landslögum, hvort sem við erum að ræða einstaklinga eða kaþólsku kirkjuna.“
Bjarndís telur að það sé sárt fyrir allt hinsegin fólk að heyra af ummælum kanslarans.
„Og auðvitað sérstaklega fyrir þau sem eru kaþólsk, og þau sem hafa ekki enn komið út úr skápnum. Ég held að það sé mikilvægt að muna að við eigum öll rétt á því að tilheyra. Það á ekki að vera háð einhverskonar takmörkunum eða skilyrðum. Það er ekki kærleikur kristinnar kirkju eins og ég hef nokkurn tímann skilið hana.“
Spurð út í viðmót Þjóðkirkjunnar til hinsegin fólks segir Bjarndís að þar sé erfið saga á bakvið, en á síðustu árum hafi kirkjan stigið virkilega stór skref til að heila gömul sár sem liggi að baki.
„Eins og staðan er núna höfum við mikla trú á þeirri góðu vinnu.“
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og meðlimur í kaþólsku kirkjunni, tjáði sig um málið að ríkisstjórnarfundi loknum í dag.
„Mér finnst miður ef kirkjan mín er eitthvað að gæla við lögbrot. Það er bann við bælingum og við verðum að virða íslensk lög,“ sagði Þorgerður, sem sagði það alveg skýrt eftir að lög um slíkt voru samþykkt 2023.
„Ég biðla til kirkjunnar minnar: Ekki fara í eitthvað svona, ekki fara gegn lögum, og ekki fara gegn fjölbreytileikanum.“
Fleiri hafa gagnrýnt kirkjuna og orð séra Jakobs. Þar má nefna Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra.
„Hér er um ákveðinn grundvallarmisskilning að ræða. Það er ekki skylda kirkjunnar að brjóta lög til að þvinga fólk í það form sem kirkjunni þykir rétt. Þvert á móti reyndar. Það er skylda presta, rétt eins og annarra, að fara að lögum. Svo væri líka fallegt af þessum guðsmanni að nálgast fjölbreytileika í mannlegu eðli af aðeins meiri virðingu og jafnvel hógværð. Það er nefnilega skortur þar á sem úthýsir hópi fólks úr kaþólsku kirkjunni, ekki lög sem tryggja þeim sama hópi eðlileg mannréttindi til jafns við aðra,“ skrifaði Hann Katrín á Facbook.
Helga Vala Helgadóttir, lögmaður og fyrrverandi þingmaður Samfylkingarinnar, tók í sama streng á Facebook.
„Vonandi getur einhver útskýrt fyrir manninum að þetta er auðvitað alrangt. Landslög gilda. Ef einhverjar reglur eða siðir í öllum þeim trúarbrögðum eða lífsskoðunarfélögum sem sem iðkuð eru eða starfa hér á landi ganga í berhögg við landslög þá vitanlega gilda landslög. Annað er óhugsandi.“