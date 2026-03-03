Innlent

Grunaður um að kýla konu og sparka svo í hana þegar hún lá eftir

Jón Þór Stefánsson skrifar
Atvikið átti sér stað í Kópavogi árið 2023.
Atvikið átti sér stað í Kópavogi árið 2023. Vísir/Vilhelm

Karlmaður á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás gagnvart konu sem hann mun hafa framið utandyra við Kópavogsbraut að nóttu til í júlí 2023.

Manninum er gefið að sök að hafa slegið konuna að minnsta kosti einu sinni með krepptum hnefa í höfuðið, og hún fallið aftur fyrir sig í götuna. Þá er maðurinn sagður hafa sparkað að minnsta kosti einu sinni í höfuð hennar meðan hún lá á götunni

Fyrir vikið mun konan hafa hlotið nefbrot og bólgur og mar í andliti.

Þess er krafist fyrir hönd konunnar að maðurinn greiði henni tæplega 2,2 milljóna króna í bætur, auk vaxta.

Fyrir mistök birtust upplýsingar í fréttinni sem áttu ekki að fylgja með. Fréttastofa biðst velvirðingar á því.

Kópavogur Dómsmál Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið