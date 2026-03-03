Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta réðist á hæsta garðinn þegar liðið mætti í kvöld ríkjandi heimsmeisturum, Spáni, á Estadio SkyFi Castalia í fyrstu umferð riðils 3 í A-deild undankeppni Evrópu fyrir HM sem fram fer í Brasilíu árið 2027.
Það vakti athygli þegar byrjunarliðið var kunngjört að Ída Marín Hermannsdóttir hóf leikinn inni á miðsvæðinu en hún var að spila sinn fyrsta landsleik síðan árið 2022.
Ída Marín fyllti skarð Alexöndru Jóhannsdóttur sem er tæp vegna meiðsla og þá er Katla Tryggvadóttir fjarri góðu gamni vegna veikinda. Ída Marín skilaði sínu hlutverki vel inni á miðjunni.
Eins og við var að búast var Spánn sterkari aðilinn í þessum leik, heimakonur voru mun meira með boltann og sáu að mestu leyti um að skapa þau færi sem litu kvöldsins ljós.
Wicky Lopéz var skeinuhætt á hægri vængnum og hún átti fínan skalla sem Cecilía Rán Rúnarsdóttir gerði vel í að verja um miðbik fyrri hálfleiks. Lopéz lagði svo upp afbragðs færi fyrir Alexiu Putellas skömmu síðar. Putellas var sem betur fer í krummafót í færinu og skaut boltanum nokkuð hátt yfir.
Eftir að hafa varið lunganum úr fyrri hálfleiknum í það að spila þétt vörn í lágblokk náði íslenska liðið sínu fyrsta upphlaupi eftir rúmlega hálftíma leik. Hlín Eiríksdóttir átti þá góðan sprett upp hægri kantinn og Sandra María Jessen var nálægt því að ná að gera sér mat úr sendingu Hlínar.
Spænska liðið náði svo forystunni á 40. mínútu leiksins en þar var að verki Clàudia Pina sem skoraði með hnitmiðuðu skoti rétt utan vítateigs. Cecilía Rán var með hendur á boltanum en náði ekki að koma í veg fyrir að hann þendi netmöskvana.
Pina var svo aftur á ferðinni í upphafi seinni hálfleiks en þá kom þessi einkar tæknilega góði leikmaður sér í gott skotfæri með laglegum einleik og klíndi svo boltanum upp í samskeytin.
Edna Imade, sem kom inná sem varamaður í framlínu Spánverja í hálfleik, bætti svo þriðja markinu við þegar um það bil stundarfjórðungur var eftir af leiknum. Ona Batlle fann þá kollinn á Imade sem skallaði boltann í netið.
Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði íslenska liðsins, komst næst því að laga stöðuna fyrir íslenska liðið en góður skalli hennar stuttu fyrir leikslok var varinn í þverslána.
Í hinum leik riðilsins vann England, sem vann Spán í úrslitaleik Evrópumótsins síðasta sumar, öruggan 6-1 sigur gegn Úkraínu.
Ísland fær annað krefjandi verkefni í næstu umferð undankeppninnar en handan við hornið er leikur við England, sem hefur orðið Evrópumeistari á síðustu tveimur á Evrópumótum, á City Ground í Nottingham á laugardaginn kemur.