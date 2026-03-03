Gakpo leit upp til Alberts

Liverpool-stjarnan Cody Gapko segir Albert Guðmundsson hafa verið fyrirmynd fyrir sig þegar þeir voru báðir leikmenn PSV Eindhoven á sínum tíma. Hann kveðst enn fylgjast með Alberti og framgöngu hans.
Gakpo ræddi um þetta í einkaviðtali við Kjartan Atla Kjartansson en brot úr því má sjá hér að neðan.
Hinn 26 ára gamli Gakpo var seldur til Liverpool frá PSV í ársbyrjun 2023, eftir að hafa verið hjá PSV frá unga aldri.
Albert, sem er tveimur árum eldri en Gakpo, kom til PSV 18 ára gamall og átti eftir að raða inn mörkum í næstefstu deild, fyrir varaliðið Jong PSV, áður en hann fór svo á endanum til AZ árið 2018.
„Albert var og er enn mjög góður leikmaður. Ég spilaði með honum í Jong PSV og svo smá í aðalliðinu, áður en hann fór,“ sagði Gakpo.
„Albert var alltaf mjög, mjög góður leikmaður. Bjó yfir mjög mikilli tækni. Hann spilaði oftast sem „tía“ og vegna þess að hann er aðeins eldri en ég þá held ég að margir á mínum aldri… að við höfum litið upp til hans varðandi hvernig leikmaður hann var og hvað hann gerði með Jong PSV. Hann skoraði mörg mörk og gerði fullt af flottum hlutum á vellinum,“ sagði Gakpo.
Albert yfirgaf Holland og gekk í raðir Genoa á Ítalíu snemma árs 2021, og fór svo þaðan til Fiorentina, og Gakpo hrífst enn af Íslendingnum:
„Ég fylgist stundum með honum og hann er að gera mjög góða hluti. Ég samgleðst honum og hans fjölskyldu.“