Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“

Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta, kallar eftir því að meira fé verði lagt í liðið svo að það standi ekki höllum fæti gagnvart keppinautum sínum um sæti á HM.
Glódís og stöllur í íslenska landsliðinu eru að undirbúa sig fyrir sannkallaða stórleiki því þær mæta heimsmeisturum Spánar í Castellon annað kvöld, og svo Evrópumeisturum Englands í hádeginu á laugardag.
Þetta eru fyrstu leikir Íslands í undankeppni HM 2027, sem fram fer í Brasilíu, og má segja að íslenska liðið mæti verr undirbúið en keppinautarnir.
Liðið var nefnilega það eina í sínum riðli (fjórða liðið í riðlinum er Úkraína) sem ekki nýtti síðasta opinbera landsleikjaglugga, um mánaðamótin nóvember-desember.
Glódís segir ríkan vilja hafa verið til þess hjá leikmönnum að nýta gluggann til undirbúnings og bendir á að sömuleiðis hafi ekki allir leyfilegir dagar verið nýttir núna, í undirbúningnum á Spáni fyrir leikinn á morgun.
„Auðvitað er það gríðarlega svekkjandi að við höfum ekki nýtt seinasta landsliðsglugga. Það er eitthvað sem að okkur langaði til að gera sem hópur og hefði auðvitað verið frábært að fá meiri undirbúning þar sem við erum að fara í gríðarlega sterkan riðil og við erum að reyna að komast á HM,“ sagði Glódís í viðtali við Fótbolta.net í dag.
Hún benti á að kvennalandslið Íslands hefði aldrei komist á HM og til þess að ná nýjum áföngum þyrfti stundum að gera nýja hluti.
Knattspyrnusamband Íslands hefur sagt að vegna fjárskorts hafi þurft að skera niður í landsliðsverkefnum á síðasta ári, bæði hjá karla- og kvennalandsliðinu sem og yngri landsliðum.
Sambandið hefur einnig ítrekað kallað eftir meira fé úr Afrekssjóði ÍSÍ en þaðan fékk KSÍ lengi vel ekki krónu, ár eftir ár, en hefur svo fengið takmarkaðan styrk úr sjóðnum síðustu tvö ár, eða 24,6 milljónir hvort ár.
„Það er auðvitað gríðarlega svekkjandi að fá ekki landsleikjaglugga fyrir áramót og svo aftur núna að nýta ekki alla dagana er auðvitað svekkjandi. Þetta er eitthvað sem að við þurfum að skoða sem þjóð, ef við viljum halda áfram að vera í hæsta gæðaflokki þá verðum við að setja fjármagn í þetta og við verðum að finna lausnir til að við getum fengið sama undirbúning og aðrar þjóðir. Jafnvel að gera það ennþá betur heldur en hinar þjóðirnar,“ sagði Glódís en viðtalið við hana má finna hér.
Leikur Íslands við stórlið Spánar hefst klukkan 19 að íslensku tíma annað kvöld.