Enski boltinn

Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eigin­lega að ykkur?“

Sindri Sverrisson skrifar
Raheem Sterling var glaður yfir að geta loksins spilað fótbolta að nýju.
Raheem Sterling var glaður yfir að geta loksins spilað fótbolta að nýju. Getty/Pim Waslander

Jack Grealish blöskraði hvernig talað var um Raheem Sterling eftir að hann steig loksins út á fótboltavöllinn að nýju, með sínu nýja liði Feyenoord um helgina.

Sterling hafði ekki spilað fótboltaleik síðan í maí í fyrra, eftir að hafa verið kominn í frystiklefann hjá Chelsea, en er nú mættur til Feyenoord og spilaði síðasta hálftímann í 2-1 sigri gegn Telstar.

Þessi 31 árs gamli leikmaður sem einnig hefur spilað með Arsenal, Manchester City og Liverpool, auk yfir 80 landsleikja fyrir England, sló ekki í gegn með frammistöðu sinni enda eflaust nokkuð ryðgaður.

Frammistaða Sterling var gagnrýnd, ekki síst á samfélagsmiðlum og þar á meðal á Instagram-síðunni Football Park. Þar var Sterling sagður hafa verið eins og Bambi á svelli, frumraun hans eins og stórslys og því velt upp hvort hann ætti ekki bara að leggja skóna á hilluna.

Jack Grealish lét þá sem sjá um síðuna Foootball Park heyra það.Skjáskot/@footballpark

Þessu gat Grealish ekki tekið þegjandi og hljóðalaust:

„En hvað þetta er viðbjóðslega heimskuleg Instagram-færsla maður, hvað er að ykkur? Gaurinn hefur ekki spilað eða æft í langan tíma. Fólk eins og þið er það sem er að heiminum. Sýnið smá virðingu,“ skrifaði Grealish til varnar sínum gamla liðsfélaga og hlaut góðar undirtektir.

Sterling gælir eflaust við þann draum að komast í HM-hóp Englands fyrir sumarið en hefur ekki rætt við Thomas Tuchel landsliðsþjálfara. Eftir leikinn við Feyenoord sagðist hann einfaldlega vilja smám saman þoka sér í átt að fyrra formi:

„Ég er ekki búinn að spila í dágóðan tíma en ég hef reynt að halda mér í góðu ástandi. Ég er að byggja mig upp skref fyrir skref og reyna að ná upp leikforminu,“ sagði Sterling.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið