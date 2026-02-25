Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Sindri Sverrisson skrifar 25. febrúar 2026 12:02 Raheem Sterling var glaður yfir að geta loksins spilað fótbolta að nýju. Getty/Pim Waslander Jack Grealish blöskraði hvernig talað var um Raheem Sterling eftir að hann steig loksins út á fótboltavöllinn að nýju, með sínu nýja liði Feyenoord um helgina. Sterling hafði ekki spilað fótboltaleik síðan í maí í fyrra, eftir að hafa verið kominn í frystiklefann hjá Chelsea, en er nú mættur til Feyenoord og spilaði síðasta hálftímann í 2-1 sigri gegn Telstar. Þessi 31 árs gamli leikmaður sem einnig hefur spilað með Arsenal, Manchester City og Liverpool, auk yfir 80 landsleikja fyrir England, sló ekki í gegn með frammistöðu sinni enda eflaust nokkuð ryðgaður. Frammistaða Sterling var gagnrýnd, ekki síst á samfélagsmiðlum og þar á meðal á Instagram-síðunni Football Park. Þar var Sterling sagður hafa verið eins og Bambi á svelli, frumraun hans eins og stórslys og því velt upp hvort hann ætti ekki bara að leggja skóna á hilluna. Jack Grealish lét þá sem sjá um síðuna Foootball Park heyra það.Skjáskot/@footballpark Þessu gat Grealish ekki tekið þegjandi og hljóðalaust: „En hvað þetta er viðbjóðslega heimskuleg Instagram-færsla maður, hvað er að ykkur? Gaurinn hefur ekki spilað eða æft í langan tíma. Fólk eins og þið er það sem er að heiminum. Sýnið smá virðingu,“ skrifaði Grealish til varnar sínum gamla liðsfélaga og hlaut góðar undirtektir. Sterling gælir eflaust við þann draum að komast í HM-hóp Englands fyrir sumarið en hefur ekki rætt við Thomas Tuchel landsliðsþjálfara. Eftir leikinn við Feyenoord sagðist hann einfaldlega vilja smám saman þoka sér í átt að fyrra formi: „Ég er ekki búinn að spila í dágóðan tíma en ég hef reynt að halda mér í góðu ástandi. Ég er að byggja mig upp skref fyrir skref og reyna að ná upp leikforminu,“ sagði Sterling. Enski boltinn Mest lesið Íslandsmeistarinn gekk út á miðju móti og tekur sér pásu Sport Harmleikur á handboltaleik Handbolti Hefur bætt við sig fimm milljónum fylgjenda Sport Þurfti að fara í hjartaaðgerð eftir Ólympíuleikana Sport Cristiano Ronaldo með áhrifamikla kveðju til Lindsey Vonn Sport Ætlar að sanna að hann sé bestur í Evrópu Sport Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Enski boltinn Ein stærsta stjarna kvennafótboltans myndi ekki útiloka verkfall Fótbolti Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Fótbolti „Allt er mögulegt“ Fótbolti Fleiri fréttir Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Vonast eftir stærra hlutverki Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ „Hann var farþegi í þessum leik“ Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Bournemouth nálgast Evrópusætin Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Segir að sænska ríkisstjórnin megi ekki verða eins og Spurs Rooney vill halda Guardiola hjá City Sjá meira