Albert Guðmundsson var á meðal allra bestu manna vallarins í gærkvöld þegar Fiorentina vann lífsnauðsynlegan 4-1 sigur gegn Cremonese í ítölsku A-deildinni í fótbolta.
Albert skoraði og lagði upp mark í gær, eins og sjá má á myndbandi frá Livey hér að neðan.
Albert virðist ekki hafa látið það trufla sig að innbrotsþjófar skyldu brjótast inn á heimili hans í síðustu viku og láta greipar sópa.
Þeir stálu meðal annars persónulegum munum og hét Albert því að greiða fundarlaun ef einhver gæti gefið vísbendingar um hvar þýfið væri að finna. Ítalskir miðlar segja að meðal annars hafi dýrum úrum og töskum verið stolið, að andvirði 60.000 evra eða 8,6 milljóna króna.
Brotist var inn á heimili Alberts síðasta fimmtudag, sama dag og hann skoraði sigurmarkið í 2-1 sigri gegn Raków frá Póllandi í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Sambandsdeildar Evrópu.
Næsti leikur Fiorentina er einmitt í Póllandi á fimmtudaginn þar sem liðið freistar þess að komast áfram í næstu umferð.
Sigurinn gegn Cremonese í gær, þar sem Albert lagði upp þriðja mark leiksins fyrir hinn brasilíska Dodo og skoraði svo fjórða markið með laglegu skoti, gerir að verkum að Fiorentina er með 28 stig í 16. sæti ítölsku deildarinnar, nú fjórum stigum frá fallsæti sem Cremonese situr í.