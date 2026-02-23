„Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. febrúar 2026 22:33 Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, fagnar sigrinum með Casemiro í kvöld. Getty/ James Gill Michael Carrick er enn taplaus sem knattspyrnustjóri Manchester United eftir 1-0 útisigur á Everton í Bítlaborginni í kvöld. United komst upp í fjórða sætið í ensku úrvalsdeildinni og hefur unnið fimm af sex deildarleikjum sínum undir stjórn Carrick. „Við þurftum að leggja mikið á okkur. Hrós til Everton fyrir að gera okkur erfitt fyrir, þeir létu okkur verjast mikið í eigin vítateig. Baráttuandinn sem við sýndum við að verja teiginn var í hæsta gæðaflokki. Að halda hreinu er frábært. Við getum spilað betur en þetta, en á sama tíma er ánægjulegt að koma á útivöll og vinna 1-0,“ sagði Michael Carrick í samtali við BBC Match of the Day. Benjamin Sesko var enn á ný hetjan eftir að hafa komið inn á sem varamaður. „Þetta var frábær afgreiðsla, þetta var miskunnarlaus afgreiðsla og mér líkar hvernig hann kláraði þetta af miklu sjálfstrausti. Frábær spilamennska hjá Matheus [Cunha] og Bryan [Mbeumo] við að leggja það upp, við höfum leikmenn til að spila í skyndisóknum. Ég er himinlifandi fyrir hönd Ben [Sesko] aftur, að koma inn á og gera gæfumuninn,“ sagði Carrick. „Matheus þurfti að verjast í seinni hálfleik og hann gerði það virkilega vel. Þetta var stórkostleg sending yfir vörnina [fyrir markið]. Við þurftum heildstæða liðsframmistöðu hvað varðar þrýstinginn sem Everton setti á okkur og strákarnir stóðu sig. Ef maður gerir það fær maður verðlaun því við erum með hættulega leikmenn,“ sagði Carrick. Um markvörðinn Senne Lammens sem hélt hreinu í kvöld sagði Carrick: „Hann varði nokkrum sinnum virkilega vel, hann virtist rólegur og yfirvegaður í erfiðu umhverfi. Margar hornspyrnur komu undir slána hjá honum, hann varð ekki órólegur, greip vel inn í og var með öruggar hendur. Hann var magnaður fyrir okkur í kvöld. „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann, strákarnir lögðu sig alla fram og fórnuðu sér hver fyrir annan. Hvað úrslit varðar hefur þetta verið gott, en við eigum enn mikið inni,“ sagði Carrick. Enski boltinn Manchester United Tengdar fréttir „Ég trúi á sjálfan mig“ Benjamin Sesko, framherji Manchester United, var enn á ný hetja síns liðs eftir að hafa komið inn á sem varamaður. Sesko kom inn á móti Everton í kvöld og skoraði sigurmarkið nítján mínútum fyrir leikslok. 23. febrúar 2026 22:15 Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan Manchester United er komið upp í fjórða sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir 1-0 útisigur á Everton í baráttuleik á Hill Dickinson-leikvanginum í kvöld í lokaleik 27. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar. 23. febrúar 2026 21:55 