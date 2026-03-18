Schmeichel um á­fall sonarins: „Vil ekki að þetta enda svona“

Sindri Sverrisson skrifar
Schmeichel-feðgarnir eiga það sameiginlegt að hafa orðið Englandsmeistarar. Nú gæti verið að fótboltaferli þeirra beggja sé lokið. Getty/Michael Regan

Danski landsliðsmarkvörðurinn Kasper Schmeichel gæti hafa spilað sinn síðasta fótboltaleik. Hann ræddi um þetta ásamt pabba sínum, Manchester United goðsögninni Peter Schmeichel, í sjónvarpsútsendingu í gærkvöld. Pabbinn telur soninn hafa fórnað sér um of í landsleik.

Schmeichel yngri er 39 ára gamall og hefur leikið 120 A-landsleiki fyrir Danmörku, örlítið færri en pabbi hans, en getur ekki hjálpað Dönum í komandi umspili um að komast á HM í sumar.

Kasper, sem er markvörður Celtic í Skotlandi en hefur á ferlinum meðal annars orðið Englandsmeistari með Leicester 2016, er nefnilega alvarlega meiddur í öxl. Hann þarf nú að fara í aðgerð sem kemur til með að halda honum frá keppni í 10-12 mánuði.

„Ég gæti hafa spilað minn síðasta fótboltaleik. Ég hef verið fótboltamaður frá því að ég fæddist. Þessi hugsun eyðileggur mann. Það er mjög, mjög erfitt að skilja þetta núna,“ sagði Kasper í útsendingu CBS frá Meistaradeild Evrópu.

Fórnaði sér í landsleik með brotna öxl

Kasper stóð þar við hlið föður síns sem var ekki síður í áfalli:

„Ég vil ekki að þetta endi svona – með svona meiðslum.

Hann axlarbrotnaði fyrir ári síðan í leik fyrir Danmörku gegn Portúgal, þegar allar skiptingar höfðu verið notaðar. Hann hélt áfram því þetta var átta liða úrslit Þjóðadeildarinnar og varði vel. En auðvitað getur maður ekki spilað með brotna öxl – en hann gerði það og var frá í stuttan tíma á eftir.

Þið getið ekki ímyndað ykkur hversu slæmt það er fyrir markvörð að meiðast í öxl, í hvert skipti sem þú hendir þér á þá hlið, þá lendir þú á öxlinni,“ sagði Peter og hélt áfram.

„Í leiknum gegn Stuttgart lentir þú [Kasper] aftur á öxlinni og þurftir að fá aðra sprautu, og það olli viðbrögðum sem við vildum ekki.

Á mánudaginn fengum við slæmu fréttirnar – því þetta er virkilega slæmt. Ég hjálpa Kasper eins mikið og ég get, en auðvitað kemur þetta tilfinningalega högg eftir nokkra daga: „Vá, ferill Kaspers gæti verið á enda vegna þessa.““

