Sænski framherjinn Viktor Gyökeres telur að afgerandi sigur Arsenal í grannaslagnum gegn Tottenham hafi verið „fullkomið svar“ til að þagga niður í gagnrýnendum félagsins.
Gyökeres og Eberechi Eze skoruðu báðir tvö mörk til að tryggja 4-1 sigur á Spurs, aðeins fjórum dögum eftir að Arsenal var skellt niður á jörðina með 2-2 jafntefli gegn Wolves.
Stigin sem töpuðust á Molineux vöktu spurningar um titilhugarfar Arsenal. Frammistaða þeirra gegn Tottenham – sem kom þeim fimm stigum á undan Manchester City á toppi ensku úrvalsdeildarinnar – þaggaði hins vegar að miklu leyti niður í efasemdarröddum.
Og Gyökeres, sem jók markafjölda sinn í deildinni á tímabilinu í tíu, sagði: „Það verður alltaf erfitt þegar þú færð úrslit eins og við fengum gegn Wolves, en það snýst um hvernig þú tekst á við það og hvernig þú bregst við því, og í dag sýndum við það á góðan hátt,“ sagði Gyökeres.
„Að ná þessum úrslitum og þessari frammistöðu var fullkomin leið til að svara fyrir sig, svo það er gott merki. Málið er að við verðum að halda áfram að sýna það í næsta leik og leiknum þar á eftir. Það eru margir leikir eftir. En ef við spilum svona verður það örugglega gott,“ sagði Gyökeres.
Titilveiðilið Mikel Arteta hélt fund eftir að það missti niður tveggja marka forystu gegn botnliði Wolves. Declan Rice sagði fyrir grannaslaginn í Norður-Lundúnum á sunnudag að leikmennirnir hefðu talað saman á „ákveðinn“ hátt.
Og Gyökeres hélt áfram, íhugandi um fundinn: „Það er stundum mikilvægt að segja bara það sem manni finnst og láta allt flakka innan hópsins. Flestir okkar tóku til máls. Allir geta skilið hvernig mismunandi fólki líður á því augnabliki og maður fær betri skilning á tilfinningunni,“ sagði Gyökeres.
„Þegar þú talar opinskátt í hópnum svona, þá þjappastu betur saman og það er mjög mikilvægt að gera það stundum. Ef þú ert ekki heiðarlegur held ég að það sé erfitt að bæta sig. Þetta var gott spjall, við nutum dagsins í dag svo sannarlega og núna ætlum við að undirbúa okkur fyrir stórleik gegn Chelsea um næstu helgi,“ sagði Gyökeres.
Þar sem Arsenal komst hjá umspili Meistaradeildarinnar mun liðið ekki spila leik í miðri viku í fyrsta skipti í meira en tvo mánuði.
Titilkeppinautar Arsenal, Manchester City, snúa heldur ekki aftur til leiks fyrr en um næstu helgi – þegar þeir mæta Leeds á Elland Road á laugardagskvöld – og Pep Guardiola sagði að hann myndi leyfa leikmönnum sínum að njóta nokkurra kokteila á næstu dögum.
En, sem svar við áformum Guardiola, sagði Arteta með bros á vör: „Kokteilar? Ég drekk ekki kokteila. Svo, nei, við gerum bara okkar,“ sagði Arteta.