Sjáðu Sveindísi stinga af og leggja upp Sindri Sverrisson skrifar 16. mars 2026 11:31 Sveindís Jane Jónsdóttir nýtti stökkkraftinn sinn þegar leikmenn Angel City fögnuðu marki gegn Chicago Stars. Getty/Liza Rosales Sveindís Jane Jónsdóttir og stöllur hennar í Angel City buðu upp á sýningu í fyrstu umferð bandarísku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í gærkvöld. Angel City vann Chicago Stars 4-0 á BMO-leikvanginum í Los Angeles. Sveindísi var stillt upp sem fremsta manni í leiknum og hún átti sinn þátt í sigrinum, sérstaklega í fjórða markinu eins og sjá má hér að neðan. Eða eins og lýsandinn orðaði það, þetta mark var allt Sveindísi að þakka. Sveindís fékk sendingu fram völlinn og tók við boltanum með laglegri snertingu sem gerði henni kleift að rjúka strax fram og stinga varnarmennina af. Hún renndi svo boltanum til hliðar, út í teiginn á hina brasilísku Maiara Niehues sem skoraði. Áður hafði Kennedy Fuller skorað fyrsta mark leiksins og lagt upp annað fyrir Evelyn Shores. Ary Borges skoraði svo þriðja markið á 66. mínútu eftir skelfileg mistök gestanna, skömmu áður en Niehues skoraði fjórða markið. Þetta var kærkomin byrjun fyrir Angel City sem missti af úrslitakeppni deildarinnar í fyrra og hafnaði í 11. sæti af 14 liðum. Chicago hafnaði þá í neðsta sætinu en ekki er hægt að falla úr deildinni, líkt og vaninn er í bandarískum íþróttum.