„Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. febrúar 2026 21:17 Tolu Arokodare, sóknarmaður Wolves,misnotaði vítaspyrnu í 1-0 tapi á sunnudag gegn Crystal Palace og fékk í kjölfarið skilaboð með kynþáttaníði frá nokkrum aðilum. Getty/Paul Harding/ Breska lögreglan rannsakar kynþáttaníð í garð fjögurra leikmanna ensku úrvalsdeildarinnar frá því um helgina. Lögreglan rannsakar níð á netinu sem beindist að knattspyrnumönnum og varar gerendur við: „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um.“ Knattspyrnudeild bresku lögreglunnar (UKFPU) sagðist hafa fengið fjórar aðskildar tilkynningar um níð í garð leikmanna í efstu deild síðustu þrjá daga. Ekkert pláss fyrir kynþáttaníð Tolu Arokodare, sóknarmaður Wolves, og Romaine Mundle, miðjumaður Sunderland, urðu nýjustu leikmennirnir sem urðu fyrir níði á netinu á sunnudag, en á laugardag hafði níði verið beint að Wesley Fofana hjá Chelsea og Hannibal Mejbri hjá Burnley. Mark Roberts lögreglustjóri, yfirmaður UKFPU, sagði á mánudag: „Það er algjörlega ekkert pláss fyrir kynþáttaníð, hvorki á netinu né í eigin persónu, og allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um.“ Fordæmir þessa viðbjóðslegu hegðun „UKFPU fordæmir þessa viðbjóðslegu hegðun og við munum tryggja að með sérhæfðu teymi lögreglumanna gerum við allt sem í okkar valdi stendur til að bera kennsl á þá sem bera ábyrgð og draga þá til ábyrgðar.“ We stand with Tolu Arokodare after our striker received disgusting racial abuse on social media.https://t.co/thrYmElLVu— Wolves (@Wolves) February 22, 2026 Arokodare misnotaði vítaspyrnu í 1-0 tapi á sunnudag gegn Crystal Palace og fékk í kjölfarið skilaboð með kynþáttaníði frá nokkrum aðilum. Sunderland greindu síðar frá því að Mundle hefði orðið fyrir svipuðum árásum eftir að hann kom inn á sem varamaður í 3-1 tapi gegn Fulham. Kalla eftir því að samfélagsmiðlar geri meira Samtökin Kick It Out, sem berjast gegn mismunun og hafa kallað eftir því að samfélagsmiðlar geri meira til að takast á við vandamálið, gáfu út yfirlýsingu á sunnudagskvöld sem hljóðaði svo: „Við stöndum með Tolu Arokodare hjá Wolves og Romaine Mundle hjá Sunderland.“ 🚨 After Wesley Fofana yesterday, Tolu Arokodare has been racially abused today as he states on his social media accounts.Wolves also release statement to support their player. We’re with you, Tolu 👊🏿 pic.twitter.com/mtnWJIpKNU— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2026 „Þetta hefur verið skelfileg helgi eftir að fjórir leikmenn vöktu athygli á kynþáttaníði sem þeir hafa orðið fyrir á samfélagsmiðlum en sú sorglega staðreynd er að við vitum að þetta gerist reglulega.“ „Skilaboðin frá þeim eru skýr: aðgerða er þörf. Það er ekki hægt að ætlast til þess að leikmenn umberi þessa hegðun, og það ætti enginn annar að gera heldur.“ „2026, það er enn það sama, ekkert breytist“ Enska úrvalsdeildin gaf út sínar eigin yfirlýsingar um nýjustu atvikin, hét því að aðstoða við rannsóknir Wolves og Sunderland, skuldbatt sig til „alvarlegra afleiðinga“ fyrir seka aðila og ítrekaði: „Fótbolti er fyrir alla – það er ekkert pláss fyrir kynþáttafordóma.“ Fofana, sem deildi myndum af skilaboðum sem beint var að Instagram-reikningi hans, hafði áður lýst svartsýni sinni á ferlið. „2026, það er enn það sama, ekkert breytist. Þessu fólki er aldrei refsað,“ skrifaði hann. „Þið búið til stórar herferðir gegn kynþáttafordómum en enginn gerir í raun neitt.“ Mejbri hafði áður einnig deilt níðskilaboðum sem hann hafði fengið og skrifaði á Instagram-story hjá sér: „Það er árið 2026 og það er enn til svona fólk. „2026, það er enn það sama og það er enn til svona fólk. Vinsamlegast menntið ykkur og börnin ykkar." 