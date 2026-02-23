„Hann var farþegi í þessum leik“ Sindri Sverrisson skrifar 23. febrúar 2026 11:33 Mohamed Salah hefur verið ólíkur sjálfum sér í vetur. Getty/Robbie Jay Barratt Í fyrsta sinn á ferlinum hefur Mohamed Salah nú spilað níu leiki í röð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta án þess að skora mark. Hann var algjör „farþegi“ í dramatískum 1-0 sigri Liverpool gegn Nottingham Forest í gær. Það var að minnsta kosti mat manna í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport en brot úr umræðunni má sjá hér að neðan. Klippa: Messan: Lítil ógn frá Liverpool Liverpool ógnaði lítið í leiknum eða þar til í uppbótartíma að Alexis Mac Allister skoraði tvívegis. Aðeins seinna markið fékk að standa en það dugði til sigurs. „Markið, og markið sem var dæmt af… Þetta var nánast í eina skiptið sem að Liverpool fór hægra megin og sendi boltann inn í teig. Þeir voru búnir að spila með Salah þarna allan tímann, hann gat ekkert. Rio kemur þarna og setur aðeins líf í þetta,“ sagði Ólafur Kristjánsson og Kjartan Henry Finnbogason var honum sammála. Mohamed Salah has gone 9 Premier League games without scoring a goal for the first time in his career. ⚽❌ pic.twitter.com/vSnyp9OrrZ— talkSPORT (@talkSPORT) February 22, 2026 Eftir ótrúlega leiktíð sína í fyrra, þar sem Salah skoraði 29 mörk og átti 18 stoðsendingar í úrvalsdeildinni, hefur hann skorað 7 mörk og átt 8 stoðsendingar í vetur. „Hann var farþegi í þessum leik, því miður,“ sagði Ólafur. „Mér fannst Liverpool ekki gera neitt fyrir utan þetta mark sem var tekið af, og svo þetta lokaandartak, og ég skil svo sannarlega að Forest-menn séu svekktir,“ bætti hann við. Enski boltinn Mest lesið Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Fótbolti Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir Fótbolti Í hefndarhug til Íslands eftir „fíaskóið“ á EM Handbolti Vonn svarar fyrir sig: „Sveið þegar fólk sagði að ég væri eigingjörn“ Sport „Hann var farþegi í þessum leik“ Enski boltinn Kvörtuðu yfir of miklum snjó á Vetrarólympíuleikunum Sport Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi Fótbolti Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Enski boltinn Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar Fótbolti Hetjan missti tönn: „Ég elska Bandaríkin“ Sport Fleiri fréttir „Hann var farþegi í þessum leik“ Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Bournemouth nálgast Evrópusætin Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Segir að sænska ríkisstjórnin megi ekki verða eins og Spurs Rooney vill halda Guardiola hjá City „Mér býður við þessu, satt best að segja“ „Þegar ég lít til baka veit ég ekki hvað ég var að hugsa“ Slot býst við Isak í mars og vonast eftir „bestu útgáfunni“ af honum Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ „Okkur var refsað fyrir það“ Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Saka verður sá launahæsti Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Sjá meira