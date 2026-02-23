Enski boltinn

„Hann var far­þegi í þessum leik“

Sindri Sverrisson skrifar
Mohamed Salah hefur verið ólíkur sjálfum sér í vetur.
Í fyrsta sinn á ferlinum hefur Mohamed Salah nú spilað níu leiki í röð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta án þess að skora mark. Hann var algjör „farþegi“ í dramatískum 1-0 sigri Liverpool gegn Nottingham Forest í gær.

Það var að minnsta kosti mat manna í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport en brot úr umræðunni má sjá hér að neðan.

Klippa: Messan: Lítil ógn frá Liverpool

Liverpool ógnaði lítið í leiknum eða þar til í uppbótartíma að Alexis Mac Allister skoraði tvívegis. Aðeins seinna markið fékk að standa en það dugði til sigurs.

„Markið, og markið sem var dæmt af… Þetta var nánast í eina skiptið sem að Liverpool fór hægra megin og sendi boltann inn í teig. Þeir voru búnir að spila með Salah þarna allan tímann, hann gat ekkert. Rio kemur þarna og setur aðeins líf í þetta,“ sagði Ólafur Kristjánsson og Kjartan Henry Finnbogason var honum sammála.

Eftir ótrúlega leiktíð sína í fyrra, þar sem Salah skoraði 29 mörk og átti 18 stoðsendingar í úrvalsdeildinni, hefur hann skorað 7 mörk og átt 8 stoðsendingar í vetur.

„Hann var farþegi í þessum leik, því miður,“ sagði Ólafur.

„Mér fannst Liverpool ekki gera neitt fyrir utan þetta mark sem var tekið af, og svo þetta lokaandartak, og ég skil svo sannarlega að Forest-menn séu svekktir,“ bætti hann við.

