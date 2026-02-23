Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Sindri Sverrisson skrifar 23. febrúar 2026 09:32 Tolu Arokodare spyr hvers vegna fólk fái enn í dag að ausa út rasisma á samfélagsmiðlum, án afleiðinga. Getty/Pedro Porru Að minnsta kosti fjórir leikmenn úr ensku úrvalsdeildinni í fótbolta urðu fyrir barðinu á kynþáttaníði á samfélagsmiðlum í tengslum við leiki helgarinnar. Wolves og nígeríski framherjinn Tolu Arokodare fóru þá leið að birta sum af rasísku og hómófóbísku skilaboðunum sem hann fékk send eftir að hafa klikkað á vítaspyrnu í 1-0 tapinu gegn Crystal Palace í gær. Skilaboðin eru hörmuð og sögð viðbjóðsleg, og hafa Úlfarnir tilkynnt þau til lögreglu og viðkomandi samfélagsmiðla. View this post on Instagram A post shared by Wolves (@wolves) Romaine Mundle, kantmaður Sunderland, mátti einnig þola rasísk skilaboð eftir tapið gegn Fulham í gær og hið sama má segja um Hannibal Mejbri og Wesley Fofana eftir 1-1 jafntefli Burnley og Chelsea á laugardaginn. Samtökin Kick It Out, sem berjast gegn mismunun, hvetja til aðgerða: „Þetta hefur verið skelfileg helgi eftir að fjórir leikmenn vöktu athygli á kynþáttaníði sem þeir hafa orðið fyrir á samfélagsmiðlum. En það er sorgleg staðreynd að við vitum að þetta gerist reglulega.“ „Skilaboðin frá þeim eru skýr og afdráttarlaus: aðgerða er þörf. Það er ekki hægt að ætlast til þess að leikmenn umberi slíka hegðun, og það ætti enginn annar að gera heldur.“ Kallað hefur verið eftir því að forráðamenn samfélagsmiðlanna bregðist við. „Það er enn ótrúlegt fyrir mér að við séum að spila á tímum þar sem fólk hefur svo mikið frelsi til að tjá slíkan rasisma án nokkurra afleiðinga,“ skrifaði Arokodare í Instagram-story hjá sér og bætti við: „Þessir einstaklingar eiga ekkert erindi í íþróttina okkar og sameiginlega verðum við að grípa til aðgerða til að refsa öllum sem skaða íþróttina á þennan hátt, sama hverjir þeir eru.“ Enski boltinn Mest lesið Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Fótbolti Vonn svarar fyrir sig: „Sveið þegar fólk sagði að ég væri eigingjörn“ Sport Kvörtuðu yfir of miklum snjó á Vetrarólympíuleikunum Sport Í hefndarhug til Íslands eftir „fíaskóið“ á EM Handbolti Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Enski boltinn Vann gull og frétti svo af andláti ömmu sinnar: „Lofaði henni að ég yrði hugrökk“ Sport Hetjan missti tönn: „Ég elska Bandaríkin“ Sport Var rekinn en hefndi sín: „Hefði verið búið að berja hann í spað“ Körfubolti Segir að Grindvíkingar verði að passa vel upp á gömlu kallana Körfubolti Dagskráin í dag: Rauðu djöflarnir hyggja á hefndir á Hill Dickinson Sport Fleiri fréttir Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Bournemouth nálgast Evrópusætin Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Segir að sænska ríkisstjórnin megi ekki verða eins og Spurs Rooney vill halda Guardiola hjá City „Mér býður við þessu, satt best að segja“ „Þegar ég lít til baka veit ég ekki hvað ég var að hugsa“ Slot býst við Isak í mars og vonast eftir „bestu útgáfunni“ af honum Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ „Okkur var refsað fyrir það“ Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Saka verður sá launahæsti Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Heldur ævintýri Rooney og lærisveina hans í Macclesfield áfram í kvöld? Sjá meira