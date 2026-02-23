Enski boltinn

Birtu rasískan við­bjóð sem beindist að fjórum leik­mönnum

Sindri Sverrisson skrifar
Tolu Arokodare spyr hvers vegna fólk fái enn í dag að ausa út rasisma á samfélagsmiðlum, án afleiðinga.
Að minnsta kosti fjórir leikmenn úr ensku úrvalsdeildinni í fótbolta urðu fyrir barðinu á kynþáttaníði á samfélagsmiðlum í tengslum við leiki helgarinnar.

Wolves og nígeríski framherjinn Tolu Arokodare fóru þá leið að birta sum af rasísku og hómófóbísku skilaboðunum sem hann fékk send eftir að hafa klikkað á vítaspyrnu í 1-0 tapinu gegn Crystal Palace í gær.

Skilaboðin eru hörmuð og sögð viðbjóðsleg, og hafa Úlfarnir tilkynnt þau til lögreglu og viðkomandi samfélagsmiðla.

Romaine Mundle, kantmaður Sunderland, mátti einnig þola rasísk skilaboð eftir tapið gegn Fulham í gær og hið sama má segja um Hannibal Mejbri og Wesley Fofana eftir 1-1 jafntefli Burnley og Chelsea á laugardaginn.

Samtökin Kick It Out, sem berjast gegn mismunun, hvetja til aðgerða: „Þetta hefur verið skelfileg helgi eftir að fjórir leikmenn vöktu athygli á kynþáttaníði sem þeir hafa orðið fyrir á samfélagsmiðlum. En það er sorgleg staðreynd að við vitum að þetta gerist reglulega.“

„Skilaboðin frá þeim eru skýr og afdráttarlaus: aðgerða er þörf. Það er ekki hægt að ætlast til þess að leikmenn umberi slíka hegðun, og það ætti enginn annar að gera heldur.“

Kallað hefur verið eftir því að forráðamenn samfélagsmiðlanna bregðist við.

„Það er enn ótrúlegt fyrir mér að við séum að spila á tímum þar sem fólk hefur svo mikið frelsi til að tjá slíkan rasisma án nokkurra afleiðinga,“ skrifaði Arokodare í Instagram-story hjá sér og bætti við:

„Þessir einstaklingar eiga ekkert erindi í íþróttina okkar og sameiginlega verðum við að grípa til aðgerða til að refsa öllum sem skaða íþróttina á þennan hátt, sama hverjir þeir eru.“

