Veður

Út­lit fyrir lægða­gang og um­hleypingar

Atli Ísleifsson skrifar
Spáð er hlýnandi veðri í bili, hiti víða eitt til sjö stig síðdegis.
Spáð er hlýnandi veðri í bili, hiti víða eitt til sjö stig síðdegis. Vísir/Vilhelm

Veðurstofan segir að næstu daga sé útlit fyrir lægðagang og umhleypingasamt veður, en grunn lægð fyrir vestan land mun stjórna veðrinu í dag.

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að það verði suðaustan kaldi eða stinningskaldi og skúrir eða slydduél, en þurrt að mestu norðaustanlands.

Spáð er hlýnandi veðri í bili, hiti víða eitt til sjö stig síðdegis.

Á morgun fer heldur dýpri lægð norður skammt fyrir austan land. Vindur snýst í ákveðna norðan- og norðvestanátt, jafnvel hvassviðri á Austfjörðum síðdegis. Él, einkum norðan heiða, en slydda eða rigning um tíma á Suðaustur- og Austurlandi þegar lægðin fer hjá. Það kólnar aftur, annað kvöld verður komið frost um allt land.

Á miðvikudag er síðan spáð kaldri suðvestanátt með snjókomu eða éljum, en þurru veðri austantil á landinu.

Spákort fyrir klukkan 14.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á þriðjudag: Gengur í norðan og norðvestan 8-15 m/s. Él, einkum norðanlands, en rigning eða snjókoma um tíma á Suðaustur- og Austurlandi. Kólnandi, frost víða 0 til 7 stig síðdegis.

Á miðvikudag: Suðvestan 5-13 og snjókoma eða él, en yfirleitt þurrt á austanverðu landinu. Frost 0 til 10 stig, mildast syðst.

Á fimmtudag: Norðlæg eða breytileg átt. Víða snjókoma vestanlands, en að mestu þurrt austantil. Áfram kalt í veðri.

Á föstudag: Vestlæg eða breytileg átt og víða él. Talsvert frost, einkum inn til landsins.

Á laugardag og sunnudag: Breytileg átt og él á víð og dreif, en að mestu þurrt í innsveitum. Kalt í veðri.

Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið