Veðurstofan segir að næstu daga sé útlit fyrir lægðagang og umhleypingasamt veður, en grunn lægð fyrir vestan land mun stjórna veðrinu í dag.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að það verði suðaustan kaldi eða stinningskaldi og skúrir eða slydduél, en þurrt að mestu norðaustanlands.
Spáð er hlýnandi veðri í bili, hiti víða eitt til sjö stig síðdegis.
Á morgun fer heldur dýpri lægð norður skammt fyrir austan land. Vindur snýst í ákveðna norðan- og norðvestanátt, jafnvel hvassviðri á Austfjörðum síðdegis. Él, einkum norðan heiða, en slydda eða rigning um tíma á Suðaustur- og Austurlandi þegar lægðin fer hjá. Það kólnar aftur, annað kvöld verður komið frost um allt land.
Á miðvikudag er síðan spáð kaldri suðvestanátt með snjókomu eða éljum, en þurru veðri austantil á landinu.
Veðurhorfur á landinu næstu daga
Á þriðjudag: Gengur í norðan og norðvestan 8-15 m/s. Él, einkum norðanlands, en rigning eða snjókoma um tíma á Suðaustur- og Austurlandi. Kólnandi, frost víða 0 til 7 stig síðdegis.
Á miðvikudag: Suðvestan 5-13 og snjókoma eða él, en yfirleitt þurrt á austanverðu landinu. Frost 0 til 10 stig, mildast syðst.
Á fimmtudag: Norðlæg eða breytileg átt. Víða snjókoma vestanlands, en að mestu þurrt austantil. Áfram kalt í veðri.
Á föstudag: Vestlæg eða breytileg átt og víða él. Talsvert frost, einkum inn til landsins.
Á laugardag og sunnudag: Breytileg átt og él á víð og dreif, en að mestu þurrt í innsveitum. Kalt í veðri.