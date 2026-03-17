Alþingismenn luku í gærkvöldi fyrri umræðu um þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við ESB. Þingfundur stóð fram til að verða ellefu þar sem tekist var á um málið en að endingu lauk umræðunni og fer málið nú í síðari umræðu og til meðferðar hjá utanríkismálanefnd Alþingis.
Áður umræðan hófst á þingi í gær nýtti stjórnarandstaðan sér liðinn óundirbúnar fyrirspurnir til að spyrja ráðherra ríkisstjórnarinnar út í málið. Meðal annars var Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra spurð út í sína afstöðu en hún neitaði að gefa upp hvernig hún myndi greiða atkvæði, ef af þjóðaratkvæðagreiðslunni verður. Raunar sagðist Inga aldrei hafa heyrt aðra eins fyrirspurn og að það kæmi „nákvæmlega engum“ við hvernig hún myndi greiða atkvæði í atkvæðagreiðslunni.
Eftir langar umræður þar sem Hildur Sverrisdóttir þingkona Sjálfstæðisflokksins átti síðasta orðið var fundi slitið og málinu vísað í síðari umræðu og til utanríkismálanefndar. Áætlað er að halda þjóðaratkvæðagreiðslunna þann 29. ágúst næstkomandi.
Inga Sæland segir það ekki koma neinum við hvernig hún hyggst greiða atkvæði í boðaðri þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið.