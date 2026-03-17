Árásir Írana á skotmörk í nágrannaríkjunum héldu áfram í nótt og í morgun og sömuleiðis árásir Ísraelsmanna á skotmörk í Líbanon. Drónaárás var gerð á sendiráð Bandaríkjanna í Baghdad í Írak og þá var gerð árás á lúxushótel í borginni sem er vinsælt meðal erlendra diplómata.
AFP greindi einnig frá því í morgun að Bandaríkjamenn eða Ísraelar hefðu gert árás á hús í Baghdad, þar sem fjórir létust. Tveir þeirra eru sagðir hafa verið íranskir ráðgjafar hópa sem hafa notið stuðnings stjórnvalda í Tehran.
Varnarmálaráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmana sagði í morgun að loftvarnir ríkisins hefðu skotið niður eldflauga og dróna frá Íran í morgun. Lofthelgi landsins var lokað um tíma en hefur nú verið opnuð á ný.
Greint var frá því í gær að Ísraelar hefðu farið inn í suðurhluta Líbanon í „afmarkaðar“ aðgerðir gegn Hezbollah og gefið út viðvörun til þúsunda íbúa um að snúa ekki heim að svo stöddu. Evrópuleiðtogar lýstu alvarlegum áhyggjum vegna málsins og sögðu innrás geta leitt til hörmungarástands á svæðinu.
Aðildarríki Atlantshafsbandalagsins hafa brugðist fálega við hótunum Donald Trump Bandaríkjaforseta, sem hefur sagt framtíð Nató í hættu komi bandamenn ekki til aðstoðar við opnun Hormuz-sunds. Leiðtogar Evrópu hafa hins vegar ítrekað að Bandaríkjamenn hafi ráðist gegn Íran án þess að ráðfæra sig við aðra og ekki sé um að ræða aðgerðir af hálfu Nató.
Axios greindi frá því í gær að samtal væri hafið á bakvið tjöldinn milli Steve Witkoff, erindreka Trump, og Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, en síðarnefndi sagði ekkert hæft í þessu. Þá vændi hann Bandaríkjamenn um að hafa skáldað orðróminn til í þeim tilgangi að hafa áhrif á almenningsálitið og olíuverð.