Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu mun loka fyrir umferð um Miklubraut í kvöld til að rannsaka vettvang banaslyss sem þar varð í byrjun febrúar.
Lokað verður fyrir umferð um Miklubraut til austurs á milli átta og níu í kvöld, frá aðrein að Skeiðvogsbrú. Akreinum frá Réttarholtsvegi og Skeiðarvogi, sem liggja að Miklubraut til austurs, verður sömuleiðis lokað. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni.
Umferð austur um götuna verður beint upp á Skeiðarvogsbrú og Réttarholtsveg.
Fréttin hefur verið uppfærð. Uphaflega stóð að lokunin yrði á milli níu og tíu en rétt er að hún verði á milli átta og níu.
Vísbendingar eru um að annar bíll hafi verið í samfloti við þann sem hafnaði á stólpa með þeim afleiðingum að sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut í byrjun mánaðar. Rannsókn beinist meðal annars að því hvort að hraðakstur hafi átt þátt í slysinu.
Vegkaflinn þar sem banaslys varð á Miklubraut á dögunum er ekki á forgangslista Vegagerðarinnar yfir vegaframkvæmdir. Vegagerðin segir það ekki munu koma í ljós fyrr en skýrsla Rannsóknarnefndar samgönguslysa liggur fyrir hvort ástand vegarins hafi átt þátt í slysinu.
Sautján ára gamli pilturinn sem lést í bílslysi á Miklubraut hét Patrekur Freyr Sveinsson. Hann var liðsmaður í U18 liði Skautafélags Reykjavíkur en félagið birtir í dag samúðarkveðjur til fjölskyldu Patreks.