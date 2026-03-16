Umdeildir leikir í sumarbúðum: „Það eru sem betur fer breyttir tímar“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 16. mars 2026 15:44 Sumarbúðir fyrir stúlkur eru haldnar í Vindáshlíð á hverju sumri. Upprifjun á umhugsunarverðum leikjum sem stúlkur sem sóttu sumarbúðirnar Vindáshlíð tóku þátt í hafa vakið athygli í netheimum. Leikirnir, sem annars vegar kenndu stúlkunum hvernig það væri að vera flóttamaður og hins vegar um syndir djöfulsins, eru ekki lengur á dagskrá sumarbúðanna. Framkvæmdastjóri Vindáshlíðar segir þá taktlausa. Rebekka Rut Marinósdóttir deildi myndbandi á TikTok þar sem hún rifjar upp tvo leiki sem hún fór í þegar hún dvaldi í sumarbúðunum Vindáshlíð á vegum KFUM og KFUK. „Er einhver hérna inni sem fór í KFUM og KFUF sumarbúðirnar í Vindáshlíð eða Kaldárseli og fór í hermannabúðirnar eða lífsgönguna?“ spurði Rebekka. Viðbrögðin létu ekki standa hjá sér og hafa tugir skrifað athugasemdir við myndbandið þar sem þeir annaðhvort minnast þess að hafa tekið þátt eða furða sig á lýsingum Rebekku. Sumar eru jákvæðar en aðrir eru hneykslaðir á að leikirnir hafi verið á dagskrá. Hermannabúðirnar gengur út á að stúlkurnar sem sóttu sumarbúðirnar voru vaktar að nóttu til og þær látnar hlaupa út í skóg. Starfsfólk sumarbúðanna klæddi sig upp sem hermenn og elti stúlkurnar með vasaljós. Ef starfsfólkið, eða hermennirnir, náðu þeim voru þær færðar á ákveðinn stað sem átti að tákna herbúðir. „Svo þegar leikurinn var búinn var sagt; nú veist þú hvernig það er að vera flóttamaður,“ segir Rebekka. Hún segir í myndbandinu að hún hafi farið rétt eftir aldamót. Undirrituð getur staðfest að hermannaleikurinn var enn á dagskrá árið 2013, þá um miðjan dag. Leiddu hönd Guðs í gegnum skóginn Rebekka minnist einnig svokallaðrar lífsgöngu. „Það var bundið fyrir augun á þér og þú áttir að elta reipið um skóginn og reipið var hönd Guðs. Svo var pikkað í öxlina á þér og sagt nei komdu með mér, ég veit um styttri leið. Það átti að vera djöfullinn og ég man að þeir sem fóru stuttu leiðina þeir fengu eitthvað samtal, þú hefðir átta að treysta hönd Guðs,“ segir hún. „Nú horfi ég til baka og er bara, hvað var þetta?“ @cleftiequeen where are my KFUM and KFUK girlies at?🤡 ♬ original sound - Rebekka Rut🦋 Í samtali við fréttastofu segist Rebekka hafa íhugað lengi að birta slíkt myndband þar sem margar á hennar aldri könnuðust við frásögnina. Meðal þeirra sem hafa skrifað athugasemd við myndbandið og minnast hermannaleiksins eru áhrifavaldarnir Birta Líf og Lovísa Falsdóttir. Rebekka segist hafa fengið spurningar um hvort að sumarbúðirnar væru enn svona. Ísland sé svo lítið land að svona frásagnir berist út um allt. „Ég get fullvissað þig um að það er langt síðan við hættum með þennan hermannaleik og þessa lífsgöngu," segir Helga Sóley Björnsdóttir, framkvæmdastjóri Vindáshlíðar, í samtali við fréttastofu. „Það var mjög taktlaust að vera með barnastarf og einhvern svona leik og kannski eitthvað sem fólk gerði sér ekki grein fyrir." Hún hafi ekki verið framkvæmdastjóri Vindáshlíðar þegar ákvörðunin um að afnema leikina var tekin. „Það er ekki farið í þennan leik, þetta er ekki boðskapurinn sem við viljum vera með, að tala um einhverjar freistingar og djöfulinn," segir hún. „Þetta er ekki eitthvað sem við stöndum fyrir í dag." Helga Sóley leggur áherslu á að það sé mjög gaman í sumarbúðunum í dag og að passað sé vel upp á öll börn sem komi til þeirra. „Það eru sem betur fer breyttir tímar."