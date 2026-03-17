Sjö hand­teknir í tengslum við meiri­háttar líkams­á­rás

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Vísir/Einar

Sjö menn voru handteknir í póstnúmerinu 105 í gærkvöldi eða nótt, í tengslum við meiriháttar líkamsárás. Allir voru vistaðir í fangageymslu vegna rannsóknar málsins. Þá voru tveir aðrir handteknir í tengslum við aðrar líkamsárásir, báðir í annarlegu ástandi.

Frá þessu greinir í yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni næturinnar en þar segir að alls hafi ellefu gist fangageymslur nú í morgunsárið.

Tilkynnt var um tvær líkamsárásir til viðbótar, aðra í 104 og hina í Kópavogi. Þá var tilkynnt um þjófnað úr verslun í miðborginni og þar var maður sömuleiðis handtekinn vegna gruns um fíkniefnamisferli.

Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni vegna gruns um akstur undir áhrifum og þá var tilkynnt um tvö umferðarslys en í öðru tilvikinu stakk ökumaður af vettvangi. Sá fannst nokkru síðar, grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna.

Einn var fluttur á bráðamóttöku eftir að hafa dottið og fengið áverka á höfði.

