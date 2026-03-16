Eins og ef einhver myndi hella vatni yfir tölvu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 16. mars 2026 22:50 Gunnar segir nauðsynlegt að rætt sé um sjúkdóminn. Sjúkraþjálfari sem fékk Long Covid árið 2020 og er öryrki í dag líkir líkama sínum við tölvu sem einhver hafi hellt vatni yfir. Alþjóðlegur dagur Long Covid var í gær og segir sjúkraþjálfarinn hann bráðnauðsynlegan, þeir sem greinist með veikindin mæti enn skilningsleysi. „Þetta kerfi sér um svo margt, þetta ósjálfráða taugakerfi okkar, það heldur þeim hlutum gangandi sem að við eigum ekki að vera að þurfa að hugsa um dagsdaglega, hjartslætti og öndun og eitthvað svona. Og svo ef einhver fer að lauma sér þar inn í, þá geturðu bara ímyndað þér, það er svona eins og ég myndi hella vatni yfir tölvuna þína. Þú veist ekkert hvað gerist. Einn daginn þá virkar F sem G eða upphrópunarmerki,“ segir Gunnar Önnu Svanbergsson sjúkraþjálfari. Hann ræddi málið í Reykjavík síðdegis og skrifaði á dögunum skoðanagrein vegna málsins á Vísi. Hann segir að talið sé að eitt prósent Íslendinga, um fjögur þúsund manns, séu með sjúkdóminn. Hann geti haft áhrif á hjarta, lungu, æðakerfi, taugakerfi og meltingarfæri. Algengustu einkennin séu þreyta örmögnunarköst eftir áreiti, verkir í vöðvum, liðum, öndunarerfiðleikar, höfuðverkur, erfiðleikar við hugsun og einbeitingu, heilaþoka og breytingar á bragðskyni. Hefur upplifað allskonar einkenni Gunnar sýktist af veirunni jólin 2020. Hann segist fyrst hafa furðað sig á því hvað hann væri lengi að jafna sig eftir veikindin, fyrst hafi hann upplifað þreytu og fengið lungnabólgu. Síðan hafi einkennin ágerst. Hann hafi áður verið mikill íþróttagarpur, duglegur uppi á fjöllum, fjallaskíðum og fjallahjólum sem dæmi. „Ég átti mitt eigið sjúkraþjálfarafyrirtæki og ég seldi minn hlut í fyrra. Því þeir sem eru eigendur þurfa að vinna, gera og það var erfitt að vera heima og gera ekki neitt.“ Hvernig er þá venjulegur dagur hjá þér svona í grófum dráttum? „Ég fer á fætur með konunni minni og færi henni kaffi í rúmið og ég fæ mér kaffi. Ég fer svo fram og tek lyfin mín. Og fer yfirleitt svo aftur inn í svona hálftíma, klukkutíma, til að lyfin fari að virka. Og þá er svona pínu eins og maður sé togaður upp úr þokunni. En að ætla sér að fara á fætur á morgnana, það er alveg eins og ég hafi misst úr, ef ég á að reyna að líkja því saman við eitthvað áður, viku í svefni. Ég vakna miklu, miklu þreyttari heldur en þegar ég fór að sofa.“ Hann segir nauðsynlegt að það sé talað um sjúkdóminn, þörf sé á þessum árlega degi til að vekja athygli á honum. Hópurinn mæti enn fálæti, þó það hafi farið batnandi frá því 2020. „Það fer batnandi. En það er enn til nóg af fólki í minni stöðu og í ábyrgðastöðu sem á að taka á móti fólki sem tekur ekki vel á móti fólki. Faraldur kórónuveiru (COVID-19) Reykjavík síðdegis Hún var áður heilsuhraust og í fullri vinnu en eftir tvær bólusetningar og þrjú Covid-smit hefur líf hennar tekið algjöra kollsteypu að hennar sögn. 21. apríl 2024 08:01