Pósturinn sendir starfsmanninn í leyfi Lovísa Arnardóttir skrifar 16. mars 2026 11:49 Maðurinn starfaði við póstdreifingu í litlu samfélagi á Norðurlandi vestra en var dæmdur fyrir að nauðgun og kynferðislega áreitni í fyrra. Samsett Pósturinn hefur sent Andrés Pál Ragnarsson í leyfi en hann var í desember dæmdur fyrir nauðgun og kynferðislega áreitni gagnvart fjórtán ára barni. Pósturinn segist taka málið alvarlega og að þau ætli að endurskoða verklag og ferla í kjölfar þessa máls. Fjallað var um það á Vísi í morgun að karlmaður sem dæmdur var fyrir að nauðga fjórtán ára barni starfi við akstur og dreifingu pósts í litlu samfélagi á Norðurlandi vestra. Gerandi og þolandi eru bæði búsett í sveitarfélaginu. Pósturinn sagðist í svörum til Vísis ekki tjá sig um mál einstakra starfsmanna. Aðstandendur brotaþola telja brýnt að verklag fyrirtækja og öryggismat sé endurskoðað þegar starfsmenn eru sakfelldir fyrir svo alvarleg brot. Þau höfðu óskað þess að hann yrði færður í starfi og að hann kæmi ekki með póst á heimili þeirra. Samkvæmt heimildum fréttastofu óskuðu fleiri íbúar eftir því. Andrés Páll sagðist í orðsendingu til fréttastofu ekki vera hættulegur maður en að hann ætlaði ekki að tjá sig um málið á meðan áfrýjun stæði yfir. „Pósturinn tekur þá umfjöllun sem birtist á Vísi mánudaginn 16. mars um starfsmann fyrirtækisins mjög alvarlega. Almennt tjáir Pósturinn sig ekki um málefni einstaka starfsmanna en að gefnu tilefni viljum við árétta að við höfum brugðist við málinu. Viðkomandi starfsmaður var sendur í leyfi í síðustu viku og samhliða því verða ferlar og viðbragð innan fyrirtækisins skoðað nánar,“ segir í yfirlýsingu frá Póstinum. Biðja íbúa afsökunar Þar kemur einnig fram að þau harmi þá stöðu sem sé upp komin og biðja hluteigandi og íbúa afsökunar á því óöryggi og áhyggjum sem þetta mál hefur valdið. „Við skiljum vel þær áhyggjur sem fram hafa komið og munum halda áfram að fara yfir verklag okkar til að tryggja að starfsemi Póstsins standist þær kröfur sem samfélagið gerir til okkar," segir að lokum. Yfirlýsing frá Póstinum í heild sinni: Pósturinn tekur þá umfjöllun sem birtist á Vísi mánudaginn 16. mars um starfsmann fyrirtækisins mjög alvarlega. Almennt tjáir Pósturinn sig ekki um málefni einstaka starfsmanna en að gefnu tilefni viljum við árétta að við höfum brugðist við málinu. Viðkomandi starfsmaður var sendur í leyfi í síðustu viku og samhliða því verða ferlar og viðbragð innan fyrirtækisins skoðað nánar. Við hörmum einlæglega þá stöðu sem upp er komin og biðjum hlutaðeigandi aðila og íbúa í samfélaginu sem um ræðir innilega afsökunar á því óöryggi og áhyggjum sem þetta mál hefur valdið. Við skiljum vel þær áhyggjur sem fram hafa komið og munum halda áfram að fara yfir verklag okkar til að tryggja að starfsemi Póstsins standist þær kröfur sem samfélagið gerir til okkar. Pósturinn mun ekki tjá sig nánar um málið. 