Lögreglu var í dag tilkynnt um mann með sverð og var hann sagður „talsvert æstur“ á meðan hann sótti sér þjónustu á ónefndum stað á höfuðborgarsvæðinu. Sverðið reyndist vera eftirlíking en þegar laganna verðir komu á staðinn sást maðurinn sveifla því á meðan hann gekk á miðri akbraut, að sögn lögreglu.
Hann hafi í kjölfarið verið yfirbugaður og handtekinn. Maðurinn er sagður illa viðræðuhæfur sökum vímuástands og verið vistaður í fangaklefa þar til hægt er að taka af honum skýrslu.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en málið kom inn á borð lögreglustöðvar eitt sem sinnir Austurbæ, Vesturbæ og miðbæ Reykjavíkur auk Seltjarnarness.
Sama lögreglustöð var kölluð til vegna slagsmála tveggja manna. Báðir einstaklingar eru sagðir vera með talsverða áverka eftir hvern annan. Voru þeir handteknir og vistaðir í þágu rannsóknar málsins, að sögn lögreglu.
