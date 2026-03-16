Keyrir út póst með nauðgunardóm á bakinu

Karlmaður sem dæmdur var fyrir að nauðga fjórtán ára barni starfar við akstur og dreifingu pósts í litlu samfélagi á Norðurlandi vestra. Gerandi og þolandi eru bæði búsett í sveitarfélaginu. Aðstandendur brotaþola telja brýnt að verklag fyrirtækja og öryggismat sé endurskoðað þegar starfsmenn eru sakfelldir fyrir svo alvarleg brot. Hinn dæmdi segist vera fjölskyldumaður og ekki hættulegur.
Málinu hefur verið áfrýjað en ekkert frekar liggur fram varðandi það samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkissaksóknara. Pósturinn segist ekki tjá sig um mál einstakra starfsmanna.
Aðstandendur brotaþola hafa óskað þess að hann verði færður í starfi og að hann komi ekki á heimili þeirra. Fleiri hafa óskað þess samkvæmt heimildum fréttastofu auk þess sem þau hafa lýst yfir verulegum áhyggjum af þessum aðstæðum við Íslandspóst sem hefur í svari til þeirra, samkvæmt heimildum fréttastofu, sagt manninn halda vinnunni meðan á áfrýjun stendur.
Aðstandendur brotaþola segja að þeim þyki undarlegt að maðurinn sé ekki færður til í starfi. Þó hann komi ekki lengur heim til þeirra með póst hafi hann borið út á vinnustað brotaþola sem hafi valdið henni miklum óþægindum.
Aðstandendur brotaþola telja brýnt að skoða verklag og öryggismat fyrirtækja þegar starfsmenn hafa verið sakfelldir í héraðsdómi, á fyrsta dómstigi, fyrir svo alvarlegt brot. Þó svo að dómur sé ekki endanlegur telja þau það varða almannahagsmuni og kalla á umræðu um ábyrgð fyrirtækja og vernd brotaþola í samfélaginu.
Gerandinn, Andrés Páll Ragnarsson, var dæmdur í Héraðsdómi Norðurlands vestra í desember í fyrra fyrir að nauðga og áreita kynferðislega dóttur nágranna síns þegar hún var 14 ára. Brotin áttu sér stað á nýársnótt 2023.
Fram kemur í dómi að Andrés Páll kyssti stúlkuna á heimili hennar og nauðgaði henni svo í sinni íbúð, í sama húsi, sama kvöld. Andrés Páll var sjálfur á 33. aldursári þegar hann braut gegn stúlkunni. Hann viðurkenndi kossinn, sagði hann gagnkvæman, en sagði restina af kvöldinu hafa verið „blörrí“.
Í dómi má greina að stúlkan hafi verið í afar viðkvæmri stöðu og hafði barnavernd svæðisins ítrekað haft afskipti af henni. Hún sagðist hafa verið mjög drukkin á heimili sínu og að hún myndi ekki hvernig það kom til að þau hefðu kysst. Hún hafi þó við það tilefni sagt honum að hún væri aðeins fimmtán ára.
Fram kemur svo í dómi að eftir þennan koss hafi hún svo farið með manninum í íbúð hans í sama húsi og ítrekað sagt honum að hætta en hann ekki gert það. Stúlkan sagði móður sinni og kærasta frá þegar hún kom aftur upp og svo félagsráðgjafa hjá barnavernd síðar. Fjallað var um dóminn á vef Vísis í desember.
Niðurstaða Héraðsdóms Norðurlands vestra er sú að Andrési Páli hafi átt að vera ljóst að verulegur aldursmunur væri á þeim og að þó svo að hann vísi til þess að samræði þeirra hafi verið með vilja beggja liggi fortakslaust bann við samræði við börn undir fimmtán ára aldri. Það skipti engu hvort barnið samþykki það og það sama gildi um kynferðislega áreitni.
Andrés Páll segir í orðsendingu til fréttastofu að á meðan málið sé til áfrýjunar ætli hann ekki að tjá sig frekar um það. Hann segir aðstæður þó erfiðar og sérstaklega vegna smæðar samfélagsins.
„Það sem skiptir mig mestu máli er fjölskyldan mín. Við erum fjölskylda með ung börn og biðjum einfaldlega um að fá frið. Það hefur þegar gerst að fólk hefur haft samband við vinnuveitanda minn og óskað eftir því að ég komi ekki til þeirra heim til að sinna vinnunni minni. Ég er ekki hættulegur maður, ég er einfaldlega maður sem vill vinna vinnuna sína og sjá fyrir fjölskyldunni minni,“ segir Andrés Páll.