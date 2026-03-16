Neita öll sök í Reykholtsmálinu

Árni Sæberg skrifar
Sakborningur mætir í Héraðsdóm Suðurlands í dag og hylur andlit sitt. vísir/vilhelm

Öll sex sem eru ákærð fyrir að frelsissvipta mann, fjárkúga hann og beita stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024 neita sök í málinu. Fólkið er sakað um að hafa ruðst inn á heimili mannsins, ógnað með haglabyssu og krafist aðgangs að bankareikningum. Að endingu hafi tæplega átján milljónir króna verið millifærðar af reikningi hans.

Fólkið mætti fyrir dómara í Héraðsdómi Suðurlands klukkan 13:30 þegar mál ákæruvaldsins á hendur því var þingfest. Aðeins tveir voru á staðnum en aðrir sakborningar mættu í gegnum fjarfundarbúnað. Einn þeirra gerði það frá fangelsinu á Hólmsheiði.

Lét bóka að brotaþoli skuldi honum leigu

Allir sakborningar neituðu sök í öllum ákæruliðum og höfnuðu bótakröfu mannsins. 

Sakborningur með hettu yfir höfði og sólgleraugu við komuna í Héraðsdóm Suðurlands í dag.Vísir/Vilhelm

Einn sakborninga vildi láta bóka í þingbók að hann hefði ekki beitt ofbeldi, ekki lagt á ráðin um ofbeldi og ekki séð ofbeldi framið. Þá vildi hann bóka að fyrir lægi að brotaþoli í málinu skuldaði honum leigu.

Gróft ofbeldi

Í ákæru sem fréttastofa hefur undir höndum er atburðarásinni lýst auk ofbeldisins sem hópurinn á að hafa beitt manninn. Fjögur voru handtekin árið 2024, karlmaður á áttræðisaldri, dóttir hans og tengdasonur um þrítugt auk bróður tengdasonarins. Yngsti sakborningurinn er ekki orðinn tvítugur.

Í fréttinni hér að ofan er grófu ofbeldi sem fólkið er sagt hafa beitt manninn lýst. Þar segir meðal annars að maðurinn eigi að hafa verið sleginn ítrekað með hnúajárni og honum ógnað með hníf og haglabyssu. Þá hafi honum einnig verið hótað að hann yrði skorinn á háls eða skotinn í höfuðið. Þá segir í ákærunni að honum hafi verið hótað með keðjusög og að farið yrði með hann á bát til Grænlands þar sem honum yrði hent útbyrðis. Sá sem stóð í hótununum á einnig að hafa farið í útibú Landsbankans til að fá upplýsingar um hvernig hann gæti fengið aðgang að bankareikningi mannsins án hans aðkomu.

Í ákærunni kemur fram að vegna ofbeldisins hafi maðurinn meðal annars hlotið blæðingu í framheila, mar í kringum hægra auga, brot í nefbeini, bólgu á hægri kjálka, brot bæði hægra og vinstra megin á kjálka, tapað fimmtán tönnum, mar við vanga og á hálsi, fjögur rifbeinsbrot og mar víðs vegar um líkamann.

