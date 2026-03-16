Erlent

Trump hefur í hótunum við banda­menn vegna Hormuz-sunds

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Olíuskip bíða eftir því að komast um sundið. AP/Altaf Qadri

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur varað við því að framtíð Atlantshafsbandalagsins sé í húfi komi bandamenn ekki til aðstoðar við að greiða fyrir opnun Hormuz-sunds.

Sagði hann Nató eiga „afar slæma“ framtíð fyrir sér ef til þess kæmi, samkvæmt Financial Times. Þá nefndi hann Evrópu sérstaklega og vísaði til þess að Bandaríkin hefðu komið Úkraínu til aðstoðar jafnvel þótt hún væri langt í burtu. Nú myndi koma í ljós hvort Evrópuríkin stæðu sína pligt.

„Ég hef lengi sagt að við munum vera til staðar fyrir þau en þau munu ekki vera til staðar fyrir okkur,“ sagði forsetinn.

Trump sagði um helgina að hann hefði krafist þess að sjö ríki sendu herskip til að halda Hormuz-sundi opnu og hefur nefnt Kína, Bretland, Japan, Frakkland og Suður-Kóreu. 

Ástralía og Japan hafa neitað að senda herafla til Mið-Austurlanda og stjórnvöld í Ástralíu segja raunar enga slíka beiðni hafa borist. Bretar eru hins vegar sagðir vera að skoða hvað þeir geta gert til að aðstoða en embættismenn segja það mögulega aðeins myndu gera illt verra að senda herskip á vettvang.

Kona leitar í rústum heimilis síns í Tehran.Getty/Majid Saeedi

Trump stendur frammi fyrir nokkuð erfiðum vanda en umferð olíuflutningaskipa um Hormuz-sund liggur niðri vegna hótana Írana um árásir á þá sem sigla um sundið. Þetta hefur valdið því að olíuverð hefur farið hækkandi, sem ógnar meðal annars vinsældum forsetans heima, sem eru takmarkaðar fyrir.

Stjórnvöld í Bandaríkjunum lögðu upp í aðgerðirnar gegn Íran án þess að leita til bandamanna eða alþjóðasamfélagsins en virðast ekki geta greitt fyrir umferð um Hormuz-sund án aðstoðar, þrátt fyrir fjálglegar yfirlýsingar um að hernaðarinnviðum Írana hafi svo gott sem verið útrýmt.

Trump hafði áður sagst myndu senda herskip til að fylgja skipum um sundið ef til þess kæmi en ekki hefur orðið af því, að minnsta kosti enn sem komið er.

Íranir hafa haldið áfram árásum á skotmörk í nágrannaríkjunum og þá hafa stjórnvöld í Ísrael sagt að það séu enn þúsundir skotmarka fyrir þá til að ráðast gegn í Íran.

Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran NATO Hernaður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið