Mikael Damberg, fyrrverandi fjármálaráðherra Svíþjóðar, líkir ríkisstjórn landsins við Tottenham. Hún hafi tækifæri en nýti þau ekki, eins og enska liðið.
Sósíaldemókratinn Damberg var fjármálaráðherra Svíþjóðar á árunum 2021-22 en er núna í stjórnarandstöðu.
Hann er ekki hrifinn af því hvernig núverandi ríkisstjórn Svíþjóðar hefur haldið á spöðunum í efnahagsmálum og segir það minna á ófarir Spurs.
„Tottenham er eitt af virtustu félögum Englands, ríkt félag með risastóran leikvang og á stóran hóp stuðningsmanna; hefur allt til alls til að vera í fremstu röð,“ sagði Damberg.
„Þrátt fyrir þetta er Spurs í vandræðum. Þeir eru í botnbaráttu og bara nokkrum stigum frá fallsæti. Þeir hafa allt en hafa klúðrað sínum tækifærum.“
Damberg varar við því að ríkisstjórnin verði „Spursy“; það er að ná ekki árangri vegna tækifæra sem ekki hafa verið nýtt.
„Svíþjóð getur ekki verið eins og Tottenham,“ sagði Damberg.
Tveir sænskir leikmenn eru á mála hjá Spurs; Lucas Bergvall og Dejan Kulusevski. Sá síðarnefndi hefur ekkert leikið með liðinu í vetur sökum meiðsla.
Thomas Frank var látinn fara sem knattspyrnustjóri Tottenham á dögunum og við starfi hans tók Igor Tudor. Hann ræðst ekki á garðinn þar sem hann er lægstur í frumraun sinni við stjórnvölinn hjá Spurs því liðið mætir toppliði Arsenal í grannaslag á sunnudaginn.
Tottenham er í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 29 stig, fimm stigum frá fallsæti. Spurs endaði í 17. sæti á síðasta tímabili en vann Evrópudeildina.
Leikur Tottenham og Arsenal hefst klukkan 16:30 á sunnudaginn og verður sýndur beint á Sýn Sport.