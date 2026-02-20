Enski boltinn

Segir að sænska ríkis­stjórnin megi ekki verða eins og Spurs

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Mikael Damberg segir ekki vænlegt fyrir sænsku ríkisstjórnina að vera eins og Tottenham.
Mikael Damberg, fyrrverandi fjármálaráðherra Svíþjóðar, líkir ríkisstjórn landsins við Tottenham. Hún hafi tækifæri en nýti þau ekki, eins og enska liðið.

Sósíaldemókratinn Damberg var fjármálaráðherra Svíþjóðar á árunum 2021-22 en er núna í stjórnarandstöðu.

Hann er ekki hrifinn af því hvernig núverandi ríkisstjórn Svíþjóðar hefur haldið á spöðunum í efnahagsmálum og segir það minna á ófarir Spurs.

„Tottenham er eitt af virtustu félögum Englands, ríkt félag með risastóran leikvang og á stóran hóp stuðningsmanna; hefur allt til alls til að vera í fremstu röð,“ sagði Damberg.

„Þrátt fyrir þetta er Spurs í vandræðum. Þeir eru í botnbaráttu og bara nokkrum stigum frá fallsæti. Þeir hafa allt en hafa klúðrað sínum tækifærum.“

Damberg varar við því að ríkisstjórnin verði „Spursy“; það er að ná ekki árangri vegna tækifæra sem ekki hafa verið nýtt.

„Svíþjóð getur ekki verið eins og Tottenham,“ sagði Damberg.

Tveir sænskir leikmenn eru á mála hjá Spurs; Lucas Bergvall og Dejan Kulusevski. Sá síðarnefndi hefur ekkert leikið með liðinu í vetur sökum meiðsla.

Thomas Frank var látinn fara sem knattspyrnustjóri Tottenham á dögunum og við starfi hans tók Igor Tudor. Hann ræðst ekki á garðinn þar sem hann er lægstur í frumraun sinni við stjórnvölinn hjá Spurs því liðið mætir toppliði Arsenal í grannaslag á sunnudaginn.

Tottenham er í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 29 stig, fimm stigum frá fallsæti. Spurs endaði í 17. sæti á síðasta tímabili en vann Evrópudeildina.

Leikur Tottenham og Arsenal hefst klukkan 16:30 á sunnudaginn og verður sýndur beint á Sýn Sport.

