Rooney vill halda Guardiola hjá City Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 20. febrúar 2026 10:30 Wayne Rooney, fyrrverandi fyrirliði Manchester United, vonast til að Pep Guardiola verði áfram við stjórnvölinn hjá Manchester City. Hann segir hann setja fordæmi fyrir aðra stjóra. Guardiola hefur stýrt City síðan 2016 og unnið allt sem hægt er að vinna með liðinu, meðal annars þrennuna tímabilið 2022-23. Ekki liggur fyrir hvort Guardiola haldi áfram með City eftir þetta tímabil en Rooney vonast til að Spánverjinn verði áfram í enska boltanum. „Sumir leikmenn vilja að hann fari, aðrir ekki. Það veltur á því hvort þú ert í liðinu eða ekki og þannig er það hjá öllum stjórum," sagði Rooney í hlaðvarpi sínu. „Ég vona að hann verði áfram því hann er frábær fyrir ensku úrvalsdeildina og þú vilt hafa bestu stjórana þar. Hann setur viðmiðið fyrir alla aðra undanfarinn áratug," bætti Rooney við. Ef Guardiola ákveður að láta staðar numið hjá City eftir tímabilið vill Rooney að félagið leiti til Vincents Kompany, stjóra Bayern München. Kompany lék lengi með City og var fyrirliði liðsins. City tekur á móti Newcastle United annað kvöld. Með sigri minnkar liðið forskot Arsenal á toppi deildarinnar niður í tvö stig. Arsenal mætir Tottenham í grannaslag á sunnudag. Leikur Manchester City og Newcastle hefst klukkan 20:00 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport.