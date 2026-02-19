Donald Trump Bandaríkjaforseti var stuttorður þegar blaðamenn vestanhafs spurðu hann út í nýjustu vendingar í tengslum við mál Andrews fyrrverandi Bretaprins fyrr í kvöld.
Líkt og fram hefur komið var Andrew handtekinn í morgun í tengslum við rannsókn á meintu misferli í opinberu starfi. Honum var sleppt úr haldi lögreglu á sjöunda tímanum í kvöld.
„Mér þykir þetta mjög miður. Mér finnst þetta mjög slæmt og mjög sorglegt fyrir konungsfjölskylduna,“ sagði Trump við blaðamenn í einkaflugvél sinni áður en hann lagði af stað í opinbera heimsókn til Georgíu.
Trump minntist á Karl Bretakonung, bróður Andrews, sem hann sagði „augljóslega“ á leið til Bandaríkjanna mjög bráðlega.
„Hann er frábær maður,“ sagði Trump um Bretakonung.
Rannsóknin á meintu misferli Andrews snýr að meintum leka á trúnaðargögnum, meðal annars til milljarðamæringsins og barnaníðingsins Jeffrey Epstein.
„Þetta er mjög áhugavert af því að það talaði enginn um Epstein meðan hann lifði,“ bætti Trump við í samtali við blaðamenn.
„En mér er ljúft og skylt að tala um hann vegna þess að ég hef margsýnt fram á sakleysi mitt.“