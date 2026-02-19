Andrew látinn laus

Andrew fyrrverandi Bretaprins hefur verið látinn laus úr haldi lögreglu á sjöunda tímanum í dag. Hann var handtekinn á heimili sínu í Wolferton í morgun vegna rannsókna á meintum leka á trúnaðargögnum, meðal annars til milljarðamæringsins og barnaníðingsins Jeffrey Epstein.
BBC hefur eftir tilkynningu frá lögreglunni í Thames Valley að maður á sjötugsaldri hafi verið látinn laus eftir að hafa verið handtekinn fyrr í dag vegna gruns um misferli í opinberu starfi. Sem fyrr vill lögregla ekki nafngreina Andrew þó að fyrir liggi að um hann ræði.
Í tilkynningunni segir jafnframt að húsleitum í Norfolk vegna málsins sé nú lokið. Samkvæmt heimildum BBC standa húsleitir enn yfir í bústað konungsfjölskyldunnar í Berkshire.
Á mynd sem fréttastofa Reuters hefur undir höndum sést Andrew yfirgefa Aylsham-lögreglustöðina í aftursæti svarts Range Rover bíls. Andrew á 66 ára afmæli í dag.
Vísir hefur fylgst grannt með gangi mála í vaktinni í dag. Sex lögreglubílar og átta lögreglufulltrúar mættu fyrst á heimili hans í morgun til að afla gagna og handtaka prinsinn fyrrverandi vegna rannsóknar á hinum meinta leka. Rannsókn lögreglu snýr að tímanum sem Andrew gegndi hlutverki sérstaks erindreka Bretlands.
Fyrrverandi prinsinn hefur áður verið sakaður um önnur brot í tengslum við Epstein, meðal annars að hafa nauðgað Virginiu Guiffre auk þess sem fullyrt hefur verið að önnur kona á þrítugsaldri hafi verið send til Bretlands af Epstein fyrir Andrew. Hann hefur ávallt neitað sök.
