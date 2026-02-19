Andrew handtekinn á heimili sínu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 19. febrúar 2026 10:08 Andrew er ekki lengur Andrés prins. EPA Breska lögreglan mætti í morgun heim til Andrew fyrrverandi Bretaprins við Sandringham höll og handtók hann. Hann á afmæli í dag og er 66 ára gamall. Sex lögreglubílar og átta lögreglufulltrúar mættu fyrst á heimili hans í morgun, að afla gagna að því er fyrst sagði í fréttum breskra miðla, vegna rannsókna á meintum leka prinsins á trúnaðargögnum, meðal annars til milljarðamæringsins og barnaníðingsins Jeffrey Epstein. Breska blaðið The Telegraph greinir frá málinu. Í nýjustu uppfærslum fréttar þess segir að fyrrum prinsinn hafi verið handtekinn. Áður hafði prinsinn nýverið flust af heimili sínu við Windsor kastala í London og að Sandringham höll. Miðilllinn segir einn lögreglubílanna hafa keyrt fyrir framan hús hans og segir að hinum fimm bílunum hafi verið lagt fyrir aftan húsið. Ómerktur lögreglubíll hafi svo yfirgefið svæðið þrjátíu mínútum síðar og tveir á eftir en Telegraph segir öryggisgæslu Andrew um borð í einum bílanna. Sagður hafa lekið trúnaðarupplýsingum Rannsókn lögreglu snýr að tímanum sem Andrew gegndi hlutverki sérstaks erindreka Bretlands og snúa ekki bara að meintum leka til Epstein. Nýjustu gögn vegna málsins eru sögð benda til þess að hann hafi meðal annars árið 2010 lekið trúnaðarupplýsingum frá breska fjármálaráðuneytinu, meðal annars í tengslum við eftirmál íslenska bankahrunsins. Tölvupóstsamskipti eru sögð benda til þess að hann hafi þetta ár lekið gögnum til vinar síns bankamannsins Jonathan Rowland. Hann var þá forstjóri Banque Havilland sem hafði þá nýlega keypt eignir af Kaupþingi eftir bankahrun. Á þessum tíma gegndi Andrew hlutverki sérstaks erindreka Bretlands á sviði viðskipta en Ísland og Bretland áttu þá í deilum í hinu svokallaða Icesave-máli, sem dregur nafn sitt af hávaxtareikningum sem Landsbankinn bauð upp á í Bretlandi og Hollandi í aðdraganda hrunsins en lokuðust þegar bankinn féll árið 2008 – og sparifjáreigendur komust því ekki í peningana sína. Breska blaðið Telegraph efur sagt að í febrúar 2010 hafi ritari hans beðið um minnisblað frá breska fjármálaráðuneytinu með uppfærslu um stöðu mála varðandi Icesave-deiluna. Tveimur klukkustundum eftir að Andrew fékk minnisblaðið í hendur hafi hann áframsent það á Jonathan Rowland. „Maður á sjötugsaldri handtekinn“ Lögregluyfirvöld í Bretlandi hafa sent frá sér yfirlýsingu vegna handtökunnar. Þar segir að vegna rannsóknar hafi „maður á sjötugsaldri frá Norfolk“ verið handtekinn vegna gruns um misferlis í opinberu starfi. Maðurinn sé í haldi. „Við munum ekki nafngreina manninn sem var handtekinn,“ segir í yfirlýsingunni. Tekið er fram að lögregla átti sig á því að mikill áhugi sé á málinu og að yfirlýsingar vegna málsins verði gefnar út á viðeigandi tíma. Fyrrverandi prinsinn hefur áður verið sakaður um önnur brot í tengslum við Epstein, meðal annars að hafa nauðgað Virginiu Guiffre auk þess sem fullyrt hefur verið að önnur kona á þrítugsaldri hafi verið send til Bretlands af Epstein fyrir Andrew. Hann hefur ávallt neitað sök. Fréttin hefur verið uppfærð. Mál Andrésar prins Kóngafólk Bretland England Þetta fullyrða bresk götublöð en flutningarnir eru sagðir hafa átt sér stað aðfaranótt mánudagsins. 8. febrúar 2026 15:47 Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Vilhjálmur prins af Wales og kona hans Katrín prinsessa eru sögð hafa miklar áhyggjur vegna nýjustu afhjúpana í tengslum bandaríska kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein. 9. febrúar 2026 10:36 Mest lesið Andrew handtekinn á heimili sínu Erlent „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Erlent „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Erlent Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Innlent Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ Erlent Ráðist á ungan dreng með piparúða Innlent Bein útsending: Heimilisleysi á Íslandi Innlent Gaut ellefu íslenskum fjárhundum sem er heimsmet Innlent Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent Fleiri fréttir Andrés handtekinn á heimili sínu Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Fyrrverandi forseti Suður-Kóreu í lífstíðarfangelsi Umdeilt Friðarráð fundar í Washington í dag Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Verjast fregna af viðræðum dagsins „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Kennir Selenskí um misheppnaða gagnsókn Þrýsta á Alþjóðaorkumálastofunina að hætta við orkuskipti Reyna aftur á morgun Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Yfir þúsund grunaðir barnaníðingar handteknir í hverjum mánuði Segir Trump setja ósanngjarnan þrýsting á Úkraínu Viðræður gengu ágætlega en ekkert fast í hendi Friðrik leggur land undir fót til að stappa stálinu í Grænlendinga Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Bandarískir hermenn í Nígeríu Colbert bannað að birta viðtal við Demókrata Skutu eldflaugum á Hormuz-sund þegar viðræður hófust Reyna að stöðva ein átök og koma í veg fyrir önnur Mannréttindafrömuðurinn Jesse Jackson látinn Gamall sófi og múrsteinar komu upp um barnaníðing Viðræður Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í Genf „Ég vil bara að þetta sé sanngjarnt. Að komið sé eins fram við alla“ Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Talinn hafa selt eiginkonuna til yfir 120 kaupenda í Pelicot-máli Svíþjóðar Fluttu kjarnakljúf með flugvél í fyrsta sinn Sjá meira