Donald Trump Bandaríkjaforseti fullyrti á blaðamannafundi að Norðmenn myndu hýsa fund Friðarráðsins svokallaða. Norðmenn koma af fjöllum.
Í dag fer fram stofnfundur hins umtalaða Friðarráðs Bandaríkjaforseta í Washington. Fjölda Evrópuleiðtoga, þar á meðal Bretlands, Frakklands og Þýskalands hafa afþakkað boð á þennan fund enda virðast þessi samtök hafa verið stofnuð beinlínis til höfuðs Sameinuðu þjóðunum. Á skipuriti ráðsins er nokkuð ljóst hvernig Donald Trump Bandaríkjaforseti vilji að milliríkjasamskipti eigi sér stað. Fast sæti í ráðinu er falt á milljarð dala og svo virðist sem Donald Trump sé æviráðinn forseti ráðsins. Það virðist ekki breytast við það að hann láti af forsetaembætti.
Ráðið var stofnsett í því skyni að stuðla að endurreisn Gasasvæðisins en árangurinn er ekki beint áþreifanlegur þar. Vopnahlé er í gildi að nafninu til en Ísraelsher gerir enn þá nær linnulausar árásir jafnt á borgara sem vígamenn og því ólíklegt að Hamasliðar gefi upp vopn sín.
Auk landanna fyrrnefndu hefur Páfagarður einnig afþakkað boð um sæti í ráðinu og vísaði hann meðal annars til þess að fyrirhuguð verkefni ráðsins væru og ættu að vera á forræði Sameinuðu þjóðanna. Meðal þátttakenda á fundinum í dag verða fulltrúar frá Ísrael, Sádí-Arabíu, Sameinuðu arabísku furstadæmanna, Tyrklands, Argentínu, Katar og Ungverjalands.
Verdens gang greinir frá því í dag að Trump hafi á blaðamannafundi við tilefnið að þrátt fyrir að Norðmenn hafi ekki veitt honum friðarverðlaun Nóbels muni þeir hýsa viðburð á vegum ráðsins.
„Það gleður mig að tilkynna að Noregur hefur gengist við því að hýsa viðburð á vegum Friðarráðsins. Þegar ég sá minnisblaðið um Noreg hélt ég að þeir ætluðu að tilkynna um að ég ætti að fá friðarverðlaun Nóbels. En það reyndist ekki vera svo spennandi,“ hefur VG eftir honum.
Miðillinn norski hafði samband við utanríkisráðuneytið norska sem þvertók fyrir fullyrðingar Bandaríkjaforseta.
„Noregur mun ekki hýsa viðburð Friðarráðsins,“ hefur VG eftir Ane Jørem upplýsingafulltrúa ráðuneytisins. Orðið ekki er skáletrað í umfjöllun miðilsins.
„Það sem vísað er til er að Noregur mun hýsa næsta fund AHLC (Ad Hoc Liaison Committee), nú í vor. Bandaríkin gegna ásamt Evrópusambandinu varaformennsku í þessum hópi sem hefur starfað lengi. Noregur hefur komið því skýrt á framfæri að við munum ekki gerast aðilar að Friðarráðinu og sú afstaða stendur föst,“ segir hún.