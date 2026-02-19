Slot býst við Isak í mars og vonast eftir „bestu útgáfunni“ af honum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. febrúar 2026 23:02 Alexander Isak meiddist illa í leik með Liverpool í desember. Hann nálgast nú endurkomu. Getty/Marc Atkins Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool hefur staðfest að framherji Liverpool, Alexander Isak, gæti snúið aftur til liðsæfinga strax í næsta mánuði og telur að félagið gæti enn séð „bestu útgáfuna af Alex“ á þessu tímabili. Sænski framherjinn hefur verið frá keppni síðan í desember eftir að hafa bæði fót- og ökklabrotnað þegar hann skoraði mark í 2-1 sigri Liverpool á Tottenham Hotspur. Meiðslin bættu gráu ofan á svart eftir erfiða byrjun hjá framherjanum sem Liverpool keypti á 125 milljónir punda frá Newcastle United í sumar. Arne Slot believes there’s more to come from Alexander Isak 👀#PremierLeague pic.twitter.com/VrJwALyHYn— DAZN Football (@DAZNFootball) February 19, 2026 „Alex hefur verið á vellinum, ekki í fótboltaskónum sínum heldur í hlaupaskónum í fyrsta sinn í þessari viku, þannig að það mun líka taka sinn tíma. Ég held að við vitum öll að þegar þú ferð út á völlinn tekur það ekki þrjá mánuði í viðbót, en þessi lokastig endurhæfingar geta líka breytt hlutunum.“ sagði stjóri Liverpool. Setja ekki tímaramma á þetta „Í ræktinni er varla hægt að gera of mikið en á þessu stigi þarftu stöðugt að haka í næsta reit og svo næsta. Við skulum ekki setja tímaramma á þetta en það er ljóst að hann verður tiltækur – ef allt gengur að óskum – á þessu tímabili,“ sagði Slot. Aðspurður hvort Isak verði klár í kringum landsleikjahléið í mars bætti Slot við: „Það verður einhvers staðar þar í kring og svo er alltaf spurning hvort hlutirnir gangi virkilega vel eða hvort hann fái smá bakslag. Það verður í kringum þann tíma; lok mars eða byrjun apríl, þar sem hann verður vonandi kominn aftur með hópnum,“ sagði Slot. 🗣️ Arne Slot's latest update on Alexander Isak's return from injury...👇 pic.twitter.com/XwJUbq5fav— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) February 19, 2026 Þýðir ekki að þú sért tilbúinn að spila „Þegar þú ert kominn aftur með hópnum þýðir það ekki að þú sért tilbúinn að spila, hvað þá að byrja fótboltaleik, því aftur hefur hann verið frá í marga mánuði og síðast þegar hann var frá í marga mánuði gátum við öll séð að það tók hann smá tíma að verða leikmaðurinn sem við keyptum frá Newcastle“ sagði Slot. Isak hefur hingað til aðeins skorað þrjú mörk í 16 leikjum fyrir Liverpool í öllum keppnum en hann skoraði laglegt mark um leið og hann meiddist illa. Verðum að gefa honum tíma Þegar Slot var spurður hvernig sænski landsliðsmaðurinn myndi njóta góðs af því að fá heilt undirbúningstímabil í sumar sagði hann: „Það verður annað tímabil en núna en við búumst líka við öðrum leikmanni í lok tímabilsins en þeim sem við höfðum í fyrri hlutanum,“ sagði Slot. „Það er fullkomlega rökrétt því ég hef sagt það hundrað sinnum að við verðum að gefa honum tíma. Ef leikmaður hefur verið í fjóra eða fimm mánuði á einstaklingsæfingum getum við ekki búist við því að hann sé kominn á fullan hraða strax. Þannig að því miður fyrir hann og okkur höfum við ekki enn nýtt okkur besta Alex, en þetta félag og stuðningsmenn okkar munu vonandi sjá besta Alex á þessu tímabili en svo sannarlega á komandi árum,“ sagði Slot. Enski boltinn Liverpool FC 