Hver er þessi Valverde sem allir eru að missa sig yfir?

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Federico Valverde skoraði þrennu fyrir Real Madrid í fyrri hálfleik og fagnar hér einu markanna.
Federico Valverde skoraði þrennu fyrir Real Madrid í fyrri hálfleik og fagnar hér einu markanna. Getty/Manuel Serrano Arce

Federico Valverde sýndi heimsklassa frammistöðu á stærsta sviðinu í gærkvöldi þegar hann skoraði öll þrjú mörk Real Madrid í 3-0 sigri á Manchester City. En hver er þessi nýjasta hetja fótboltans?

Valverde er frá Úrúgvæ og hóf atvinnumannaferil sinn árið 2015 hjá Peñarol þar sem hann vann úrúgvæsku úrvalsdeildina á sínu fyrsta tímabili. Hann gekk til liðs við Real Madrid árið 2016 og lék með varaliði félagsins áður en hann lék sinn fyrsta leik með aðalliðinu árið eftir.

Miðjumaðurinn lék síðan sinn fyrsta leik í spænsku deildinni á meðan hann var á láni hjá Deportivo de La Coruña tímabilið 2016-2017, þá 19 ára gamall, og spilaði í 26 mínútur sem varamaður gegn Real Sociedad.

Valverde lék einnig sinn fyrsta landsleik fyrir Úrúgvæ það ár og hefur síðan þá keppt fyrir hönd þjóðar sinnar í þremur Suður-Ameríkukeppnum.

Varð aðalmaður í Real-liðinu árið 2018

Þegar hann sneri aftur til Madríd árið 2018 varð hann lykilmaður í aðalliðinu. Síðan þá hefur hann leikið meira en þrjú hundruð leiki fyrir félagið og hjálpað því að vinna þrjá spænska meistaratitla, tvo heimsmeistaratitla félagsliða, tvo Meistaradeildartitla, tvo sigra í ofurbikar UEFA og svo spænska konungsbikarinn einu sinni.

Á tímabilinu 2022–23 skoraði hann tólf mörk í öllum keppnum og stóð þannig undir spá Carlo Ancelotti um að hann myndi skora meira en 10 mörk það tímabil.

Með brotthvarfi Luka Modrić og Lucas Vázquez á tímabilinu 2025–26 var Valverde gerður að varafyrirliða liðsins.

Síðastliðinn föstudag, í deildarleik Real gegn Celta Vigo, þegar staðan var 1-1, skoraði hann sigurmark á fjórðu mínútu í uppbótartíma og hélt þar með titilvonum þeirra á lífi.

Hafði ekki skorað í 26 Meistaradeildarleikjum

Fyrir heimsókn Man City hafði þessi 27 ára leikmaður ekki skorað í síðustu 26 Meistaradeildarleikjum sínum og aldrei skorað meira en eitt mark í leik í keppninni.

Af þeim 39 leikjum sem hann hefur spilað á þessu tímabili hefur hann byrjað 37 þeirra og hefur fjölhæfni hans vakið hrifningu þar sem hann leikur bæði á varnar- og miðjustöðum.

Hann er með sex mörk og tólf stoðsendingar í þessum 39 leikjum. Hann hefur komið að sjö mörkum í Meistaradeildinni en bara í þremur leikjum. Þetta voru einu mörkin hans en hann átti einnig tvær stoðsendingar í sigri á Mónakó og tvær stoðsendingar í sigri á Benfica þegar Real Madrid tryggði sér sæti í sextán liða úrslitum.

