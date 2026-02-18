Sverrir frá Eyjum til FH

Sverrir Páll Hjaltested er genginn í raðir FH frá ÍBV og mun leika með liðinu í Bestu deild karla í fótbolta næsta sumar.
Sverri er 25 ára gamall framherji. Hann hefur verið á mála hjá ÍBV undanfarin þrjú ár.
Hann var meiddur í upphafi móts í fyrra en skoraði sex mörk í 14 byrjunarliðsleikjum með Eyjamönnum.
View this post on Instagram A post shared by Fimleikafélag Hafnarfjarðar (@fhingar)
A post shared by Fimleikafélag Hafnarfjarðar (@fhingar)
FH-ingar hafa gert töluverðar breytingar á leikmannahópi liðsins eftir að Jóhannes Karl Guðjónsson tók við stjórnartaumunum í Hafnarfirði.
Kári Kristjánsson kom frá Þrótti, Adolf Daði Birgisson frá Stjörunnni, Tobias Carlsson frá Svíþjóð og þeir Jökull Andrésson og Aron Jónsson frá Aftureldingu.
Björn Daníel Sverrisson, Einar Karl Ingvarsson og Böðvar Böðvarsson eru á meðal þeirra sem hafa farið.
Sverrir Páll fyllir þá skarð framherjans Sigurðar Bjarts Hallssonar sem fór frá FH til Spánar í vetur.
„Sverrir Páll er að mörgu leyti svipaður prófíll og Sigurður Bjartur var þegar við fengum hann til liðs við okkur. Miklir hæfileikar, góður að koma sér í færi, aggresívur, með gott hugarfar og erfiður að eiga við. Við teljum að það búi enn meira í honum en það sem hann hefur sýnt undanfarin ár og það verður virkilega spennandi að fylgjast með honum hjá okkur að minnsta kosti næstu tvö árin,” er haft eftir Davíð Þór Viðarssyni, yfirmanni fótboltamála hjá FH, í yfirlýsingu félagsins.