Yngir upp í allt of gamalli deild

Jóhannes Karl Guðjónsson er mættur til starfa sem nýr þjálfari FH í fótbolta. Hann hyggst yngja leikmannahóp liðsins í Bestu deild sem sé hreinlega alltof gömul.
Jóhannes Karl hefur þjálfað lið AB í Danmörku undanfarin tvö ár en vegna fjölskylduaðstæðna flutti hann heim og fagnaði því að FH hafi haft samband.
„Það var bara út af fjölskyldu. Við sem fjölskylda vildum búa á Íslandi og þá er erfitt að vera að þjálfa úti í Danmörku,“ segir Jóhannes en hvernig ganga flutningar?
„Þetta gengur allt saman. Það er ekkert gaman að flytja og taka upp úr kössum og svona. En þetta er bara verkefni sem þarf að klára,“ segir Jóhannes léttur.
Jóhannes segir skýra sýn hjá félaginu. Yngja eigi upp og horfa til framtíðar.
„Það er bara að koma FH aftur í fremstu röð. Félagið hefur farið í stefnumótun og það er komin strategía sem á að fylgja. Inni í því, sem snýr að meistaraflokki karla, er að hafa hann sem vettvang fyrir unga efnilega og góða leikmenn innan félagsins að láta ljós sitt skína“ segir Jóhannes. Einnig verði leitað að ungum leikmönnum víðar á landinu.
„Auðvitað þurfa menn að vera tilbúnir að leggja á sig ansi mikla vinnu til að komast þangað. Það er ekki auðvelt að komast í meistaraflokk FH. Að sama skapi erum við að skoða unga og efnilega leikmenn á öllu landinu sem passa inn í þetta módel sem við erum að reyna að framfylgja,“
„Þetta er leiðin sem verður til þess að við komumst aftur í fremstu röð. Að keppast um titla og Evrópusæti sem fyrst því það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli.“
FH er ekki eina íslenska félagið sem hefur farið í gegnum slíka stefnumótunarvinnu. Valur hefur lýst yfir álíka stefnu eftir vinnu með sænsku ráðgjafafyrirtæki og á Hermann Hreiðarsson að leiða breytta stefnu á þeim bænum. KR hefur einnig yngt sitt lið upp og hefur lagt áherslu á að sækja yngri menn.
En verður þá ekki mikil samkeppni á markaðinum í vetur?
„Það sem hefur verið mjög sérstakt við íslensku deildina undanfarin ár, þó það hafi sem betur fer verið að lagast, þá hefur þetta verið alltof gömul deild. Í alltof langan tíma höfum við verið að spila liðum sem hafa verið með um 30 ára meðalaldur,“ segir Jóhannes. Slík sé ekki raunin í nágrannalöndunum.
„Ef við lítum til Noregs eða Danmerkur er meðalaldur bestu liða í efstu deild í kringum 25 til 26 ár eða eitthvað svoleiðis. Of lengi hefur verið spilað á of gömlum leikmönnum á Íslandi, að mínu viti. Ég fanga því að lið séu farin aðeins að endurhugsa sína nálgun á leikmannamarkaði,“ segir Jóhannes.
Fleira kemur fram í viðtalinu við Jóhannes sem má sjá í heild sinni að neðan.