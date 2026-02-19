Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum

Topplið ensku úrvalsdeildarinnar missteig sig harkalega í gærkvöldi eftir að hafa náð tveggja marka forystu á útivelli. Mörkin úr leik Wolves og Arsenal má sjá hér fyrir neðan.
Arsenal er þar með búið að tapa fjórum stigum í síðustu tveimur deildarleikjum sínum og er að gefa Manchester City dauðafæri á að vinna enn frekar á forskoti þeirra á toppnum.
Arsenal hafði tapað stigum á móti Brentford í leiknum á undan og mætti slakasta liði deildarinnar í gær. Úrslitin eru því gríðarlegt áfall.
Arsenal fékk draumabyrjun þegar Bukayo Saka skallaði boltann í markið strax á fimmtu mínútu leiksins eftir fyrirgjöf frá Declan Rice. Þannig var staðan þar til á í upphafi seinni hálfleiks þegar varnarmennirnir Piero Hincapié og Gabriel unnu vel saman. Gabriel kom boltanum á vinstri bakvörðinn og Hincapié skoraði laglega.
Úlfarnir áttu aftur á móti svar og Hugo Bueno minnkaði muninn í 2-1 aðeins fimm mínútum síðar með skoti fyrir utan teig.
Liðið vann sig vel inn í leikinn eftir erfiða byrjun og stríddi toppliðinu það sem eftir var leiksins.
Úlfarnir uppskáru síðan jöfnunarmark í uppbótartímanum þegar skot Tom Edozie fór af Riccardo Calafiori og í eigið mark. Þeir sem áttu þó mesta sök á því voru David Raya og Gabriel sem voru afar klaufalegir eftir fyrirgjöf og boltinn datt fyrir Edozie.
Arsenal hafði verið að tefja í aðdraganda jöfnunarmarksins og tókst ekki að skipta aftur í sóknargírinn og sækja sigur. Niðurstaðan er því tvö töpuð stig á móti lélegasta liði deildarinnar.