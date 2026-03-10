Tottenham er í martraðarlandi gegn Atletico Madrid í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu sem nú stendur yfir. Rikki G, sem lýsir leik liðanna á Sýn Sport 2, gagnrýndi meðferð Igor Tudor, knattspyrnustjóra Tottenham, á einum leikmanni liðsins harðlega í beinni útsendingu.
Það hefur hvorki gengið né rekið hjá Tottenham upp á síðkastið í ensku úrvalsdeildinni þar sem liðið er í harðri fallbaráttu og nú, í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu er gjörsamlega verið að ganga frá liðinu.
Atletico Madrid komst í stöðuna 3-0 snemma í fyrri hálfleik og það var þá sem knattspyrnustjóri Tottenham, Igor Tudor, hafði séð nóg og skipti markmanni sínum, hinum 22 ára gamla Antonín Kinsky af velli fyrir Guglielmo Vicario sem hefur verið aðalmarkvörður Tottenham á tímabilinu. Tékkinn Kinsky hafði ítrekað gerst sekur um slæm mistök í markinu.
Tudor ákvað að setja Kinsky í markið fyrir leik liðanna í kvöld og var um að ræða fyrsta leik þessa unga drengs í marki Tottenham í Meistaradeildinni en fyrir hafði hann aðeins spilað tvo leiki í enska deildarbikarnum á tímabilinu.
Óhætt er að segja að þessi vinnubrögð Igor Tudor hafi ekki farið vel í Rikka G sem lýsir leik Atletico Madrid og Tottenham á Sýn Sport 2. Hann lét Tudor heyra það í beinni.
„Ég fullyrði það að þetta kostar Igor Tudor starfið. Ég skal líka fullyrða að það er ekki nokkurt einasta félag á einhverju háu gæðastigi sem er að fara ráða Igor Tudor. Að gera drengnum þetta. Þetta er bara ljótt.“
Þegar þetta er skrifað er fyrri hálfleik í leik Atletico Madrid og Tottenham lokið og sá seinni hafinn. Leikar standa 4-1 Atletico Madrid í vil.